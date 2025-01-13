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На Сахалине задержали мужчину, напавшего с топором на водителя - РИА Новости, 13.01.2025
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09:09 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/sahalin-1993416342.html
На Сахалине задержали мужчину, напавшего с топором на водителя
На Сахалине задержали мужчину, напавшего с топором на водителя - РИА Новости, 13.01.2025
На Сахалине задержали мужчину, напавшего с топором на водителя
Уголовное дело возбуждено против жителя Южно-Сахалинска, напавшего с топором на водителя автомобиля, нарушитель задержан, сообщили РИА Новости в СУСК России по... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T09:09:00+03:00
2025-01-13T09:09:00+03:00
происшествия
южно-сахалинск
россия
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против жителя Южно-Сахалинска, напавшего с топором на водителя автомобиля, нарушитель задержан, сообщили РИА Новости в СУСК России по Сахалинской области. "Уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Южно-Сахалинска возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - уточнили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, 11 января обвиняемый, управляя автомобилем, на пересечении улиц Комсомольской и Есенина в областном центре спровоцировал конфликт и попытался ударить топором в голову водителя другой машины. Следователи в настоящее время занимаются сбором и закреплением доказательств. Мужчина задержан, в суд направлено ходатайство об избрании в его отношении меры пресечения.
https://ria.ru/20250109/napadenie-1992887734.html
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южно-сахалинск
россия
сахалинская область
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происшествия, южно-сахалинск, россия, сахалинская область
Происшествия, Южно-Сахалинск, Россия, Сахалинская область
На Сахалине задержали мужчину, напавшего с топором на водителя

СК: на Сахалине задержали мужчину, напавшего с топором на водителя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против жителя Южно-Сахалинска, напавшего с топором на водителя автомобиля, нарушитель задержан, сообщили РИА Новости в СУСК России по Сахалинской области.
"Уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Южно-Сахалинска возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Кадр камеры видеонаблюдения, на котором подростки угрожают пистолетом пассажиру в московском метро - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В московском метро подростки с пневматом напали на 16-летнего пассажира
9 января, 09:36
По версии следствия, 11 января обвиняемый, управляя автомобилем, на пересечении улиц Комсомольской и Есенина в областном центре спровоцировал конфликт и попытался ударить топором в голову водителя другой машины.
Следователи в настоящее время занимаются сбором и закреплением доказательств. Мужчина задержан, в суд направлено ходатайство об избрании в его отношении меры пресечения.
Подозреваемый в нападении с ножом на двух женщин в подмосковных Люберцах - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
В Подмосковье задержали мужчину, напавшего с ножом на двух женщин
10 января, 20:15
 
ПроисшествияЮжно-СахалинскРоссияСахалинская область
 
 
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