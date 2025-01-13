https://ria.ru/20250113/sahalin-1993416342.html

На Сахалине задержали мужчину, напавшего с топором на водителя

На Сахалине задержали мужчину, напавшего с топором на водителя - РИА Новости, 13.01.2025

На Сахалине задержали мужчину, напавшего с топором на водителя

Уголовное дело возбуждено против жителя Южно-Сахалинска, напавшего с топором на водителя автомобиля, нарушитель задержан, сообщили РИА Новости в СУСК России по... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T09:09:00+03:00

2025-01-13T09:09:00+03:00

2025-01-13T09:09:00+03:00

происшествия

южно-сахалинск

россия

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против жителя Южно-Сахалинска, напавшего с топором на водителя автомобиля, нарушитель задержан, сообщили РИА Новости в СУСК России по Сахалинской области. "Уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Южно-Сахалинска возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - уточнили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, 11 января обвиняемый, управляя автомобилем, на пересечении улиц Комсомольской и Есенина в областном центре спровоцировал конфликт и попытался ударить топором в голову водителя другой машины. Следователи в настоящее время занимаются сбором и закреплением доказательств. Мужчина задержан, в суд направлено ходатайство об избрании в его отношении меры пресечения.

https://ria.ru/20250109/napadenie-1992887734.html

https://ria.ru/20250110/lyubertsy-1993196612.html

южно-сахалинск

россия

сахалинская область

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происшествия, южно-сахалинск, россия, сахалинская область