https://ria.ru/20250113/sahalin-1993416342.html
На Сахалине задержали мужчину, напавшего с топором на водителя
На Сахалине задержали мужчину, напавшего с топором на водителя - РИА Новости, 13.01.2025
На Сахалине задержали мужчину, напавшего с топором на водителя
Уголовное дело возбуждено против жителя Южно-Сахалинска, напавшего с топором на водителя автомобиля, нарушитель задержан, сообщили РИА Новости в СУСК России по... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T09:09:00+03:00
2025-01-13T09:09:00+03:00
2025-01-13T09:09:00+03:00
происшествия
южно-сахалинск
россия
сахалинская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против жителя Южно-Сахалинска, напавшего с топором на водителя автомобиля, нарушитель задержан, сообщили РИА Новости в СУСК России по Сахалинской области. "Уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Южно-Сахалинска возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - уточнили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, 11 января обвиняемый, управляя автомобилем, на пересечении улиц Комсомольской и Есенина в областном центре спровоцировал конфликт и попытался ударить топором в голову водителя другой машины. Следователи в настоящее время занимаются сбором и закреплением доказательств. Мужчина задержан, в суд направлено ходатайство об избрании в его отношении меры пресечения.
https://ria.ru/20250109/napadenie-1992887734.html
https://ria.ru/20250110/lyubertsy-1993196612.html
южно-сахалинск
россия
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_652:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6f82d49fbecd9a5a264a806bf496d762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, южно-сахалинск, россия, сахалинская область
Происшествия, Южно-Сахалинск, Россия, Сахалинская область
На Сахалине задержали мужчину, напавшего с топором на водителя
СК: на Сахалине задержали мужчину, напавшего с топором на водителя