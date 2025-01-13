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Росавиация продлила рекомендации о запрете ночных рейсов в Израиль
Росавиация продлила рекомендации о запрете ночных рейсов в Израиль - РИА Новости, 13.01.2025
Росавиация продлила рекомендации о запрете ночных рейсов в Израиль
Рекомендации от 11 ноября о запрете выполнения ночных рейсов для летающих в Израиль российских авиакомпаний продлены, сообщила Росавиация РИА Новости. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:29:00+03:00
2025-01-13T12:29:00+03:00
2025-01-13T12:36:00+03:00
израиль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ближний восток
россия
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Рекомендации от 11 ноября о запрете выполнения ночных рейсов для летающих в Израиль российских авиакомпаний продлены, сообщила Росавиация РИА Новости."После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация продлила еще на месяц, до 11 февраля 2025 года, ранее выданные рекомендации по выполнению полетов из аэропортов России в аэропорты Израиля для российских эксплуатантов воздушного транспорта - такие рейсы запрещены в период с 01:00 до 07:00 мск", - сообщила Росавиация.Там добавили, что "решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 мск, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО (Международная организация гражданской авиации) по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них".
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израиль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ближний восток, россия, международная организация гражданской авиации
Израиль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ближний Восток, Россия, Международная организация гражданской авиации
Росавиация продлила рекомендации о запрете ночных рейсов в Израиль
Рекомендации о запрете ночных рейсов в Израиль продлили для российских компаний