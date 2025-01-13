https://ria.ru/20250113/rosatom-1993452631.html

В Кремле ответили на вопрос о рисках из-за санкций против главы "Росатома"

В Кремле ответили на вопрос о рисках из-за санкций против главы "Росатома" - РИА Новости, 13.01.2025

В Кремле ответили на вопрос о рисках из-за санкций против главы "Росатома"

Госкорпорация "Росатом" будет продолжать международную деятельность, несмотря на санкции против топ-менеджмента компании, это один из лидеров мирового рынка,... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:47:00+03:00

2025-01-13T12:47:00+03:00

2025-01-13T12:48:00+03:00

экономика

сша

россия

дмитрий песков

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" будет продолжать международную деятельность, несмотря на санкции против топ-менеджмента компании, это один из лидеров мирового рынка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. США 10 января ввели санкции против руководства "Росатома" - генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева и его заместителей. "Мы исходим из того, что "Росатом" будет продолжать свою международную деятельность. Это один из лидеров, неоспоримых лидеров международного атомного рынка, рынка мирной электроэнергетики. И, конечно же, он имеет очень много естественных и высокотехнологических конкурентных преимуществ", - сказал Песков журналистам на вопрос о санкциях США против руководства "Росатома" и рисках в части реализации проектов компании по строительству атомных станций за рубежом. "Росатом" назвал необоснованными, носящими неправовой характер санкции США против своего руководства и заявил, что воспринимает их как элемент недобросовестной конкуренции со стороны недружественных государств. "Росатом" подчеркнул, что продолжит целиком выполнять обязательства перед своими партнерами.

https://ria.ru/20240917/atom-1973063703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, россия, дмитрий песков, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции в отношении россии, реакция на санкции