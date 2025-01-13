В Кремле ответили на вопрос о рисках из-за санкций против главы "Росатома"
Песков: "Росатом" продолжит международную деятельность, несмотря на санкции
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" будет продолжать международную деятельность, несмотря на санкции против топ-менеджмента компании, это один из лидеров мирового рынка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
США 10 января ввели санкции против руководства "Росатома" - генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева и его заместителей.
"Мы исходим из того, что "Росатом" будет продолжать свою международную деятельность. Это один из лидеров, неоспоримых лидеров международного атомного рынка, рынка мирной электроэнергетики. И, конечно же, он имеет очень много естественных и высокотехнологических конкурентных преимуществ", - сказал Песков журналистам на вопрос о санкциях США против руководства "Росатома" и рисках в части реализации проектов компании по строительству атомных станций за рубежом.
"Росатом" назвал необоснованными, носящими неправовой характер санкции США против своего руководства и заявил, что воспринимает их как элемент недобросовестной конкуренции со стороны недружественных государств. "Росатом" подчеркнул, что продолжит целиком выполнять обязательства перед своими партнерами.
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