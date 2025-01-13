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Рогов сообщил о наступлении ВС России северо-западней Курахово - РИА Новости, 13.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:50 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/rogov-1993414311.html
Рогов сообщил о наступлении ВС России северо-западней Курахово
Рогов сообщил о наступлении ВС России северо-западней Курахово - РИА Новости, 13.01.2025
Рогов сообщил о наступлении ВС России северо-западней Курахово
Российские войска начали наступление северо-западней Курахово, продвинувшись на два километра в сторону Андреевки, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T08:50:00+03:00
2025-01-13T08:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курахово
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Российские войска начали наступление северо-западней Курахово, продвинувшись на два километра в сторону Андреевки, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "От Шевченко продвинулись примерно на 2 километра в сторону Андреевки. Это северо-западней Курахово", - сказал Рогов. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР, сообщило 11 января Минобороны РФ. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Город, по данным Минобороны РФ от 6 января, был полностью взят под контроль российскими войсками и освобожден от оккупации ВСУ.
https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993405430.html
https://ria.ru/20250113/vsu-1993408668.html
россия
курахово
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в мире, россия, курахово, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курахово, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил о наступлении ВС России северо-западней Курахово

Рогов: российские войска начали наступление северо-западней Курахово

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Российские войска начали наступление северо-западней Курахово, продвинувшись на два километра в сторону Андреевки, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"От Шевченко продвинулись примерно на 2 километра в сторону Андреевки. Это северо-западней Курахово", - сказал Рогов.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
05:22
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР, сообщило 11 января Минобороны РФ.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Город, по данным Минобороны РФ от 6 января, был полностью взят под контроль российскими войсками и освобожден от оккупации ВСУ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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07:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКураховоДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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