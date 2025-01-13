https://ria.ru/20250113/rogov-1993414311.html
Рогов сообщил о наступлении ВС России северо-западней Курахово
Рогов сообщил о наступлении ВС России северо-западней Курахово - РИА Новости, 13.01.2025
Рогов сообщил о наступлении ВС России северо-западней Курахово
Российские войска начали наступление северо-западней Курахово, продвинувшись на два километра в сторону Андреевки, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T08:50:00+03:00
2025-01-13T08:50:00+03:00
2025-01-13T08:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курахово
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647784_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_e1c5a9a2130ac86af2e730bf73a49b4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Российские войска начали наступление северо-западней Курахово, продвинувшись на два километра в сторону Андреевки, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "От Шевченко продвинулись примерно на 2 километра в сторону Андреевки. Это северо-западней Курахово", - сказал Рогов. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР, сообщило 11 января Минобороны РФ. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Город, по данным Минобороны РФ от 6 января, был полностью взят под контроль российскими войсками и освобожден от оккупации ВСУ.
https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993405430.html
https://ria.ru/20250113/vsu-1993408668.html
россия
курахово
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647784_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e6cb0c3358f99ac818c9e7002f9ceeae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, курахово, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курахово, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил о наступлении ВС России северо-западней Курахово
Рогов: российские войска начали наступление северо-западней Курахово