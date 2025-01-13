https://ria.ru/20250113/rogov-1993414311.html

Рогов сообщил о наступлении ВС России северо-западней Курахово

Рогов сообщил о наступлении ВС России северо-западней Курахово - РИА Новости, 13.01.2025

Рогов сообщил о наступлении ВС России северо-западней Курахово

Российские войска начали наступление северо-западней Курахово, продвинувшись на два километра в сторону Андреевки, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T08:50:00+03:00

2025-01-13T08:50:00+03:00

2025-01-13T08:50:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Российские войска начали наступление северо-западней Курахово, продвинувшись на два километра в сторону Андреевки, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "От Шевченко продвинулись примерно на 2 километра в сторону Андреевки. Это северо-западней Курахово", - сказал Рогов. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР, сообщило 11 января Минобороны РФ. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Город, по данным Минобороны РФ от 6 января, был полностью взят под контроль российскими войсками и освобожден от оккупации ВСУ.

https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993405430.html

https://ria.ru/20250113/vsu-1993408668.html

россия

курахово

донецкая народная республика

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в мире, россия, курахово, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины