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В США набросились на Остина после дерзких слов в адрес Путина - РИА Новости, 13.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 13.01.2025 (обновлено: 10:51 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/ritter-1993420830.html
В США набросились на Остина после дерзких слов в адрес Путина
В США набросились на Остина после дерзких слов в адрес Путина - РИА Новости, 13.01.2025
В США набросились на Остина после дерзких слов в адрес Путина
Отставной американский разведчик Скотт Риттер осудил в соцсети X заявление министра обороны США Ллойда Остина о президенте России Владимире Путине. Глава... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T09:57:00+03:00
2025-01-13T10:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
сша
украина
ллойд остин
скотт риттер
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Отставной американский разведчик Скотт Риттер осудил в соцсети X заявление министра обороны США Ллойда Остина о президенте России Владимире Путине. Глава Пентагона утверждал, что Путин якобы не достиг "ни одной из своих стратегических целей", а Россия якобы заплатила большую цену за конфликт на Украине."Он нанес стратегическое поражение вам и НАТО. О, подождите, вы правы. Это не было его целями. Просто сопутствующие последствия", — написал Риттер.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам.
https://ria.ru/20250113/ukraina-1993414200.html
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в мире, россия, владимир путин, сша, украина, ллойд остин, скотт риттер, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, США, Украина, Ллойд Остин, Скотт Риттер, НАТО
В США набросились на Остина после дерзких слов в адрес Путина

Риттер заявил, что Путин нанес стратегическое поражение НАТО

© AP Photo / Alex BrandonШеф Пентагона Ллойд Остин
Шеф Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Шеф Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Отставной американский разведчик Скотт Риттер осудил в соцсети X заявление министра обороны США Ллойда Остина о президенте России Владимире Путине.

Глава Пентагона утверждал, что Путин якобы не достиг "ни одной из своих стратегических целей", а Россия якобы заплатила большую цену за конфликт на Украине.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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"Он нанес стратегическое поражение вам и НАТО. О, подождите, вы правы. Это не было его целями. Просто сопутствующие последствия", — написал Риттер.

На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинСШАУкраинаЛлойд ОстинСкотт РиттерНАТО
 
 
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