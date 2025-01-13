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Польша начнет поиски останков жертв Волынской резни на Украине - РИА Новости, 13.01.2025
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11:41 13.01.2025 (обновлено: 12:25 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/reznya-1993438654.html
Польша начнет поиски останков жертв Волынской резни на Украине
Польша начнет поиски останков жертв Волынской резни на Украине - РИА Новости, 13.01.2025
Польша начнет поиски останков жертв Волынской резни на Украине
Польша в апреле начнет поиски останков жертв Волынской резни на территории Украины, сообщил РИА Новости один из участников переговоров. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T11:41:00+03:00
2025-01-13T12:25:00+03:00
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ВАРШАВА, 13 янв – РИА Новости. Польша в апреле начнет поиски останков жертв Волынской резни на территории Украины, сообщил РИА Новости один из участников переговоров. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Украина приняла первое решение о возможности эксгумации польских жертв "Украинской повстанческой армии"* (УПА*). "Первым этапом эксгумаций будут поисковые работы на местности. Уже ясно, что мы приступим к ним в апреле", - сказал собеседник агентства на условиях анонимности, уточнив, что этот месяц выбран в том числе исходя из прогнозируемых погодных условий. Он добавил, что поисковые и эксгумационные работы будут проходить совместно с представителями украинских властей. "Естественно, что представители Института национальной памяти Польши будут проводить все работы на территории Украины при участии представителей властей Украины, которые будут наблюдать за тем, чтобы были соблюдены все нормы украинского законодательства", - сказал собеседник агентства. При этом он не стал уточнять, в каком конкретно месте будут проведены первые поисковые и эксгумационные работы, "чтобы не вызывать заранее излишний ажиотаж". Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенная в России украинская организация
https://ria.ru/20241004/polsha-1976332447.html
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в мире, украина, польша, россия, дональд туск, владимир зеленский, украинская повстанческая армия
В мире, Украина, Польша, Россия, Дональд Туск, Владимир Зеленский, Украинская повстанческая армия
Польша начнет поиски останков жертв Волынской резни на Украине

Польша в апреле начнет поиски останков жертв Волынской резни на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарш памяти жертв Волынской резни в Пшемышле
Марш памяти жертв Волынской резни в Пшемышле - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Марш памяти жертв Волынской резни в Пшемышле. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 янв – РИА Новости. Польша в апреле начнет поиски останков жертв Волынской резни на территории Украины, сообщил РИА Новости один из участников переговоров.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Украина приняла первое решение о возможности эксгумации польских жертв "Украинской повстанческой армии"* (УПА*).
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"Первым этапом эксгумаций будут поисковые работы на местности. Уже ясно, что мы приступим к ним в апреле", - сказал собеседник агентства на условиях анонимности, уточнив, что этот месяц выбран в том числе исходя из прогнозируемых погодных условий.
Он добавил, что поисковые и эксгумационные работы будут проходить совместно с представителями украинских властей. "Естественно, что представители Института национальной памяти Польши будут проводить все работы на территории Украины при участии представителей властей Украины, которые будут наблюдать за тем, чтобы были соблюдены все нормы украинского законодательства", - сказал собеседник агентства.
При этом он не стал уточнять, в каком конкретно месте будут проведены первые поисковые и эксгумационные работы, "чтобы не вызывать заранее излишний ажиотаж".
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Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенная в России украинская организация
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В миреУкраинаПольшаРоссияДональд ТускВладимир ЗеленскийУкраинская повстанческая армия
 
 
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