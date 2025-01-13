Рейтинг@Mail.ru
"Одно из главных решений": в США заявили о новой фазе конфликта на Украине - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:33 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/reshenie-1993401129.html
"Одно из главных решений": в США заявили о новой фазе конфликта на Украине
"Одно из главных решений": в США заявили о новой фазе конфликта на Украине - РИА Новости, 13.01.2025
"Одно из главных решений": в США заявили о новой фазе конфликта на Украине
Все более частое применение FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю открывает новую фазу противостояния на Украине, пишет американский журнал... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T03:33:00+03:00
2025-01-13T03:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981886755_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9289c06856909aaa2232edf30f0e427b.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Все более частое применение FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю открывает новую фазу противостояния на Украине, пишет американский журнал Newsweek."Война дронов между Россией и Украиной вступает в новую фазу. &lt;...&gt; Дроны на оптоволокне все чаще фигурируют в последние месяцы в качестве одного из главных решений против РЭБ", — говорится в статье.При этом опрошенные изданием эксперты отметили, что именно российские войска первыми применили этот вид БПЛА в зоне СВО и широко используют их на разных участках линии фронта.Среди ключевых достоинств оптоволоконных БПЛА в статье называются невозможность перехвата или подавления беспилотника, его невидимость для средств радиообнаружения, а также более четкое изображение с камер такого дрона."Эксперты ожидают, что оптоволоконные FPV-дроны станут более популярными на протяжении 2025 года", — резюмируется в материале.Ранее в конце декабря руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал, что массовое применение Россией FPV-дронов с управлением по оптоволокну приносит большие проблемы ВСУ.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250112/ukraina-1993342046.html
https://ria.ru/20250111/ukraina-1993292485.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981886755_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46dd42fb4c80201f2434c174ffc0fbd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Беспилотники
"Одно из главных решений": в США заявили о новой фазе конфликта на Украине

Newsweek: оптоволоконные дроны открыли новую фазу конфликта на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Все более частое применение FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю открывает новую фазу противостояния на Украине, пишет американский журнал Newsweek.
"Война дронов между Россией и Украиной вступает в новую фазу. <...> Дроны на оптоволокне все чаще фигурируют в последние месяцы в качестве одного из главных решений против РЭБ", — говорится в статье.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
В США выступили с мрачным предостережением по Украине
Вчера, 13:45
При этом опрошенные изданием эксперты отметили, что именно российские войска первыми применили этот вид БПЛА в зоне СВО и широко используют их на разных участках линии фронта.
Среди ключевых достоинств оптоволоконных БПЛА в статье называются невозможность перехвата или подавления беспилотника, его невидимость для средств радиообнаружения, а также более четкое изображение с камер такого дрона.
«
"Эксперты ожидают, что оптоволоконные FPV-дроны станут более популярными на протяжении 2025 года", — резюмируется в материале.
Ранее в конце декабря руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал, что массовое применение Россией FPV-дронов с управлением по оптоволокну приносит большие проблемы ВСУ.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
"Зачем давать?" На Украине сделали неожиданное заявление о СВО
11 января, 22:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБеспилотники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала