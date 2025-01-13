https://ria.ru/20250113/reshenie-1993401129.html
"Одно из главных решений": в США заявили о новой фазе конфликта на Украине
"Одно из главных решений": в США заявили о новой фазе конфликта на Украине - РИА Новости, 13.01.2025
"Одно из главных решений": в США заявили о новой фазе конфликта на Украине
Все более частое применение FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю открывает новую фазу противостояния на Украине, пишет американский журнал... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T03:33:00+03:00
2025-01-13T03:33:00+03:00
2025-01-13T03:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981886755_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9289c06856909aaa2232edf30f0e427b.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Все более частое применение FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю открывает новую фазу противостояния на Украине, пишет американский журнал Newsweek."Война дронов между Россией и Украиной вступает в новую фазу. <...> Дроны на оптоволокне все чаще фигурируют в последние месяцы в качестве одного из главных решений против РЭБ", — говорится в статье.При этом опрошенные изданием эксперты отметили, что именно российские войска первыми применили этот вид БПЛА в зоне СВО и широко используют их на разных участках линии фронта.Среди ключевых достоинств оптоволоконных БПЛА в статье называются невозможность перехвата или подавления беспилотника, его невидимость для средств радиообнаружения, а также более четкое изображение с камер такого дрона."Эксперты ожидают, что оптоволоконные FPV-дроны станут более популярными на протяжении 2025 года", — резюмируется в материале.Ранее в конце декабря руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал, что массовое применение Россией FPV-дронов с управлением по оптоволокну приносит большие проблемы ВСУ.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250112/ukraina-1993342046.html
https://ria.ru/20250111/ukraina-1993292485.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981886755_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46dd42fb4c80201f2434c174ffc0fbd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Беспилотники
"Одно из главных решений": в США заявили о новой фазе конфликта на Украине
Newsweek: оптоволоконные дроны открыли новую фазу конфликта на Украине