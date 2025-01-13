https://ria.ru/20250113/reshenie-1993401129.html

"Одно из главных решений": в США заявили о новой фазе конфликта на Украине

"Одно из главных решений": в США заявили о новой фазе конфликта на Украине - РИА Новости, 13.01.2025

"Одно из главных решений": в США заявили о новой фазе конфликта на Украине

Все более частое применение FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю открывает новую фазу противостояния на Украине, пишет американский журнал... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T03:33:00+03:00

2025-01-13T03:33:00+03:00

2025-01-13T03:33:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Все более частое применение FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю открывает новую фазу противостояния на Украине, пишет американский журнал Newsweek."Война дронов между Россией и Украиной вступает в новую фазу. <...> Дроны на оптоволокне все чаще фигурируют в последние месяцы в качестве одного из главных решений против РЭБ", — говорится в статье.При этом опрошенные изданием эксперты отметили, что именно российские войска первыми применили этот вид БПЛА в зоне СВО и широко используют их на разных участках линии фронта.Среди ключевых достоинств оптоволоконных БПЛА в статье называются невозможность перехвата или подавления беспилотника, его невидимость для средств радиообнаружения, а также более четкое изображение с камер такого дрона."Эксперты ожидают, что оптоволоконные FPV-дроны станут более популярными на протяжении 2025 года", — резюмируется в материале.Ранее в конце декабря руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал, что массовое применение Россией FPV-дронов с управлением по оптоволокну приносит большие проблемы ВСУ.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250112/ukraina-1993342046.html

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в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, беспилотники