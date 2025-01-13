https://ria.ru/20250113/rebenok-1993414033.html

На Кубани многодетная мать избила ребенка

На Кубани многодетная мать избила ребенка - РИА Новости, 13.01.2025

На Кубани многодетная мать избила ребенка

Правоохранительные органы проверяют информацию об избиении трехлетнего мальчика его многодетной матерью и ее сожителем, женщина уже призналась в содеянном,... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T08:48:00+03:00

2025-01-13T08:48:00+03:00

2025-01-13T08:48:00+03:00

происшествия

краснодарский край

тимашевский район

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КРАСНОДАР, 12 янв — РИА Новости. Правоохранительные органы проверяют информацию об избиении трехлетнего мальчика его многодетной матерью и ее сожителем, женщина уже призналась в содеянном, сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю. "Шестого января 2025 года в полицию Тимашевского района поступило сообщение от гражданки о причинении телесных повреждений трехлетнему ребенку многодетной матерью и ее сожителем", - говорится в сообщении. Уточняется, что проводится экспертиза, мать уже дала признательные показания. Двое других детей в семье повреждений не имеют. Ранее семья в поле зрения полиции не попадала. В настоящее время ребенок проживает с матерью, добавляют в полиции. В СУСКР Кубани также началась проверка по факту нанесения повреждений мальчику.

https://ria.ru/20241211/proverka-1988638292.html

краснодарский край

тимашевский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край, тимашевский район