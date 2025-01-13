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На Кубани многодетная мать избила ребенка - РИА Новости, 13.01.2025
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08:48 13.01.2025
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На Кубани многодетная мать избила ребенка
На Кубани многодетная мать избила ребенка - РИА Новости, 13.01.2025
На Кубани многодетная мать избила ребенка
Правоохранительные органы проверяют информацию об избиении трехлетнего мальчика его многодетной матерью и ее сожителем, женщина уже призналась в содеянном,... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T08:48:00+03:00
2025-01-13T08:48:00+03:00
происшествия
краснодарский край
тимашевский район
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КРАСНОДАР, 12 янв — РИА Новости. Правоохранительные органы проверяют информацию об избиении трехлетнего мальчика его многодетной матерью и ее сожителем, женщина уже призналась в содеянном, сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю. "Шестого января 2025 года в полицию Тимашевского района поступило сообщение от гражданки о причинении телесных повреждений трехлетнему ребенку многодетной матерью и ее сожителем", - говорится в сообщении. Уточняется, что проводится экспертиза, мать уже дала признательные показания. Двое других детей в семье повреждений не имеют. Ранее семья в поле зрения полиции не попадала. В настоящее время ребенок проживает с матерью, добавляют в полиции. В СУСКР Кубани также началась проверка по факту нанесения повреждений мальчику.
https://ria.ru/20241211/proverka-1988638292.html
краснодарский край
тимашевский район
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происшествия, краснодарский край, тимашевский район
Происшествия, Краснодарский край, Тимашевский район
На Кубани многодетная мать избила ребенка

В Тимашевском районе многодетная мать и ее сожитель избили трехлетнего мальчика

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 12 янв — РИА Новости. Правоохранительные органы проверяют информацию об избиении трехлетнего мальчика его многодетной матерью и ее сожителем, женщина уже призналась в содеянном, сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю.
"Шестого января 2025 года в полицию Тимашевского района поступило сообщение от гражданки о причинении телесных повреждений трехлетнему ребенку многодетной матерью и ее сожителем", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проводится экспертиза, мать уже дала признательные показания.
Двое других детей в семье повреждений не имеют. Ранее семья в поле зрения полиции не попадала. В настоящее время ребенок проживает с матерью, добавляют в полиции.
В СУСКР Кубани также началась проверка по факту нанесения повреждений мальчику.
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