https://ria.ru/20250113/razvod-1993393403.html

Суд рассмотрит иск о разводе основательницы Wildberries Ким и Бакальчука

Суд рассмотрит иск о разводе основательницы Wildberries Ким и Бакальчука - РИА Новости, 13.01.2025

Суд рассмотрит иск о разводе основательницы Wildberries Ким и Бакальчука

Савеловский суд Москвы в понедельник рассмотрит иск о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T00:23:00+03:00

2025-01-13T00:23:00+03:00

2025-01-13T00:23:00+03:00

москва

владислав бакальчук

wildberries

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961939792_0:106:3264:1942_1920x0_80_0_0_bba8423e45d4bd1634a4bb8f16b5bb80.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Савеловский суд Москвы в понедельник рассмотрит иск о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, сообщили РИА Новости в суде. Рассмотрение дела по существу назначено на 13 января в 10.00 мск. Ранее суд провел семь предварительных слушаний. Процесс проходит в закрытом режиме. Суду предстоит решить вопрос как о разводе, так и о разделе совместного имущества, в том числе компании Wildberries. Как ранее пояснила юрист Бакальчука Елена Ковалева, ее доверитель настаивает на сохранении брака, поэтому суду предстоит рассмотреть его ходатайство о примирении.

https://ria.ru/20250110/wildberries-1993048166.html

https://ria.ru/20241120/wildberries-1984754991.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав бакальчук, wildberries, общество