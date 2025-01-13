https://ria.ru/20250113/razvod-1993393403.html
Суд рассмотрит иск о разводе основательницы Wildberries Ким и Бакальчука
Суд рассмотрит иск о разводе основательницы Wildberries Ким и Бакальчука - РИА Новости, 13.01.2025
Суд рассмотрит иск о разводе основательницы Wildberries Ким и Бакальчука
Савеловский суд Москвы в понедельник рассмотрит иск о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T00:23:00+03:00
2025-01-13T00:23:00+03:00
2025-01-13T00:23:00+03:00
москва
владислав бакальчук
wildberries
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Савеловский суд Москвы в понедельник рассмотрит иск о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, сообщили РИА Новости в суде. Рассмотрение дела по существу назначено на 13 января в 10.00 мск. Ранее суд провел семь предварительных слушаний. Процесс проходит в закрытом режиме. Суду предстоит решить вопрос как о разводе, так и о разделе совместного имущества, в том числе компании Wildberries. Как ранее пояснила юрист Бакальчука Елена Ковалева, ее доверитель настаивает на сохранении брака, поэтому суду предстоит рассмотреть его ходатайство о примирении.
https://ria.ru/20250110/wildberries-1993048166.html
https://ria.ru/20241120/wildberries-1984754991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав бакальчук, wildberries, общество
Москва, Владислав Бакальчук, Wildberries, Общество
Суд рассмотрит иск о разводе основательницы Wildberries Ким и Бакальчука
Суд в Москве рассмотрит дело о разводе основательницы Wildberries Ким с ее мужем