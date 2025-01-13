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Суд рассмотрит иск о разводе основательницы Wildberries Ким и Бакальчука - РИА Новости, 13.01.2025
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00:23 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/razvod-1993393403.html
Суд рассмотрит иск о разводе основательницы Wildberries Ким и Бакальчука
Суд рассмотрит иск о разводе основательницы Wildberries Ким и Бакальчука - РИА Новости, 13.01.2025
Суд рассмотрит иск о разводе основательницы Wildberries Ким и Бакальчука
Савеловский суд Москвы в понедельник рассмотрит иск о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T00:23:00+03:00
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москва
владислав бакальчук
wildberries
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Савеловский суд Москвы в понедельник рассмотрит иск о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, сообщили РИА Новости в суде. Рассмотрение дела по существу назначено на 13 января в 10.00 мск. Ранее суд провел семь предварительных слушаний. Процесс проходит в закрытом режиме. Суду предстоит решить вопрос как о разводе, так и о разделе совместного имущества, в том числе компании Wildberries. Как ранее пояснила юрист Бакальчука Елена Ковалева, ее доверитель настаивает на сохранении брака, поэтому суду предстоит рассмотреть его ходатайство о примирении.
https://ria.ru/20250110/wildberries-1993048166.html
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москва, владислав бакальчук, wildberries, общество
Москва, Владислав Бакальчук, Wildberries, Общество
Суд рассмотрит иск о разводе основательницы Wildberries Ким и Бакальчука

Суд в Москве рассмотрит дело о разводе основательницы Wildberries Ким с ее мужем

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТатьяна Ким
Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Татьяна Ким. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Савеловский суд Москвы в понедельник рассмотрит иск о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, сообщили РИА Новости в суде.
Рассмотрение дела по существу назначено на 13 января в 10.00 мск.
Владислав Бакальчук - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries
10 января, 09:01
Ранее суд провел семь предварительных слушаний. Процесс проходит в закрытом режиме.
Суду предстоит решить вопрос как о разводе, так и о разделе совместного имущества, в том числе компании Wildberries. Как ранее пояснила юрист Бакальчука Елена Ковалева, ее доверитель настаивает на сохранении брака, поэтому суду предстоит рассмотреть его ходатайство о примирении.
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