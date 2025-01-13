https://ria.ru/20250113/rassledovanie-1993400126.html

В Приморье директора турагентства обвинили в обмане 400 туристов

В Приморье директора турагентства обвинили в обмане 400 туристов - РИА Новости, 13.01.2025

В Приморье директора турагентства обвинили в обмане 400 туристов

Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела в отношении директора турагентства "Скай Тревел" Анны Беляевой и двух ее пособниц, которые... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T03:00:00+03:00

2025-01-13T03:00:00+03:00

2025-01-13T03:00:00+03:00

происшествия

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела в отношении директора турагентства "Скай Тревел" Анны Беляевой и двух ее пособниц, которые обвиняются в обмане 400 туристов, сообщает региональное СУСК РФ. Весной 2024 года следователи сообщали об аресте Беляевой. По версии следствия, с августа 2018 года по октябрь 2019 года она заключала с гражданами договоры от имени турагентства на оказание услуг, в том числе покупку авиабилетов, но до сих пор обязательства не были выполнены. Сообщалось, что ущерб туристам превысил 29 миллионов рублей. Следователи возбудили два уголовных дела. "Следственными органами СКР по Приморскому краю завершены следственные действия по уголовному делу о мошенничестве сотрудниками ООО "Туристическое агентство "Скай Тревел". Организатору Анне Беляевой и двум пособницам предъявлено обвинение в совершении мошенничества в отношении 400 граждан (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении. По последней информации ведомства, 400 гражданам причинен ущерб на общую сумму почти в 25 миллионов рублей. Фигурантки признали свою вину, ущерб частично возмещен. Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

https://ria.ru/20241107/turtsiya-1982385547.html

https://ria.ru/20241031/pidan-1981037766.html

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приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, приморский край