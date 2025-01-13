В Приморье директора турагентства обвинили в обмане 400 туристов
СК расследовал дело главы турфирмы во Владивостоке, обманувшей 400 туристов
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела в отношении директора турагентства "Скай Тревел" Анны Беляевой и двух ее пособниц, которые обвиняются в обмане 400 туристов, сообщает региональное СУСК РФ.
Весной 2024 года следователи сообщали об аресте Беляевой. По версии следствия, с августа 2018 года по октябрь 2019 года она заключала с гражданами договоры от имени турагентства на оказание услуг, в том числе покупку авиабилетов, но до сих пор обязательства не были выполнены. Сообщалось, что ущерб туристам превысил 29 миллионов рублей. Следователи возбудили два уголовных дела.
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"Следственными органами СКР по Приморскому краю завершены следственные действия по уголовному делу о мошенничестве сотрудниками ООО "Туристическое агентство "Скай Тревел". Организатору Анне Беляевой и двум пособницам предъявлено обвинение в совершении мошенничества в отношении 400 граждан (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По последней информации ведомства, 400 гражданам причинен ущерб на общую сумму почти в 25 миллионов рублей.
Фигурантки признали свою вину, ущерб частично возмещен. Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
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