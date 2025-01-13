https://ria.ru/20250113/rada-1993464928.html

В Раде оценили вероятность демобилизации

В Раде оценили вероятность демобилизации - РИА Новости, 13.01.2025

В Раде оценили вероятность демобилизации

Депутат Верховной рады Федор Вениславский считает, в ближайшее время вряд ли стоит ждать массовой демобилизации даже тех украинских военных, которые служат уже... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T13:46:00+03:00

2025-01-13T13:46:00+03:00

2025-01-13T13:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

федор вениславский

руслан стефанчук

верховная рада украины

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Федор Вениславский считает, в ближайшее время вряд ли стоит ждать массовой демобилизации даже тех украинских военных, которые служат уже давно. "Демобилизация возможна при обстоятельствах, когда ситуация на поле боя будет такая, что мы будем видеть, что враг уничтожается, отодвигается от наших территорий, мы освобождаем наши территории и есть возможность людей увольнять. На сегодняшний день говорить настолько оптимистично у нас оснований нет. У меня нет оптимизма, что в ближайшее время мы предвидим возможность для массового увольнения с военной службы граждан Украины, которые прослужили длительный срок", - приводит слова Вениславского украинское издание "Телеграф". По его словам, до завершения конфликта можно говорить лишь о гипотетической возможности увольнения с военной службы определенной категории военнослужащих. "Основания для увольнения есть и сейчас. Такими основаниями каждый месяц пользуется значительное количество людей. Увольнение с военной службы происходит постоянно на тех основаниях, которые предусмотрены законом. Но говорить о массовом увольнении в связи с выслугой двух-трех лет во время полномасштабной войны, таких механизмов в ближайшее время вряд ли стоит ждать", - добавил депутат. В декабре 2024 года издание "Украинская правда" сообщило, что минобороны Украины попросило комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны отсрочить до 18 марта подготовку законопроекта о демобилизации, работу над которым ведомство должно было закончить в декабре. Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук 26 июля 2024 года заявил, что демобилизации во время военных действий не будет, поскольку, по его мнению, это ставит под угрозу государственность страны. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241231/zakon-1992191300.html

https://ria.ru/20250113/vsu-1993408668.html

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в мире, украина, федор вениславский, руслан стефанчук, верховная рада украины