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Операторы дронов ослабили позиции ВСУ у Работино, сообщил разведчик
Операторы дронов ослабили позиции ВСУ у Работино, сообщил разведчик - РИА Новости, 13.01.2025
Операторы дронов ослабили позиции ВСУ у Работино, сообщил разведчик
Разведчики расчета FPV-дронов группировки "Днепр" Вооруженных сил России ослабили оборону украинских боевиков на одном из участков линии боевого соприкосновения РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T20:45:00+03:00
2025-01-13T20:45:00+03:00
2025-01-13T20:45:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Разведчики расчета FPV-дронов группировки "Днепр" Вооруженных сил России ослабили оборону украинских боевиков на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Мартын". "В ходе облета позиции противника был обнаружен замаскированный автоматический станковый гранатомёт. Такая точка серьёзно укрепляет позиции при обороне. Нашли , уничтожили и ослабили", - рассказал "Мартын" .
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россия, запорожская область, работино, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Работино, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Операторы дронов ослабили позиции ВСУ у Работино, сообщил разведчик
Разведчик "Мартын": операторы FPV-дронов ослабили позиции ВСУ в районе Работино