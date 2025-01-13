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Операторы дронов ослабили позиции ВСУ у Работино, сообщил разведчик - РИА Новости, 13.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:45 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/rabotino-1993544115.html
Операторы дронов ослабили позиции ВСУ у Работино, сообщил разведчик
Операторы дронов ослабили позиции ВСУ у Работино, сообщил разведчик - РИА Новости, 13.01.2025
Операторы дронов ослабили позиции ВСУ у Работино, сообщил разведчик
Разведчики расчета FPV-дронов группировки "Днепр" Вооруженных сил России ослабили оборону украинских боевиков на одном из участков линии боевого соприкосновения РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T20:45:00+03:00
2025-01-13T20:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
работино
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Разведчики расчета FPV-дронов группировки "Днепр" Вооруженных сил России ослабили оборону украинских боевиков на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Мартын". "В ходе облета позиции противника был обнаружен замаскированный автоматический станковый гранатомёт. Такая точка серьёзно укрепляет позиции при обороне. Нашли , уничтожили и ослабили", - рассказал "Мартын" .
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россия
запорожская область
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россия, запорожская область, работино, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Работино, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Операторы дронов ослабили позиции ВСУ у Работино, сообщил разведчик

Разведчик "Мартын": операторы FPV-дронов ослабили позиции ВСУ в районе Работино

© AP Photo / Andriy AndriyenkoРаботино
Работино - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Работино. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Разведчики расчета FPV-дронов группировки "Днепр" Вооруженных сил России ослабили оборону украинских боевиков на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Мартын".
"В ходе облета позиции противника был обнаружен замаскированный автоматический станковый гранатомёт. Такая точка серьёзно укрепляет позиции при обороне. Нашли , уничтожили и ослабили", - рассказал "Мартын" .
Уничтожение опорных пунктов ВСУ в районе Работино в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Российские разведчики уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области
2 января, 12:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьРаботиноВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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