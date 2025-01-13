https://ria.ru/20250113/rabotino-1993544115.html

Операторы дронов ослабили позиции ВСУ у Работино, сообщил разведчик

Операторы дронов ослабили позиции ВСУ у Работино, сообщил разведчик - РИА Новости, 13.01.2025

Операторы дронов ослабили позиции ВСУ у Работино, сообщил разведчик

Разведчики расчета FPV-дронов группировки "Днепр" Вооруженных сил России ослабили оборону украинских боевиков на одном из участков линии боевого соприкосновения РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T20:45:00+03:00

2025-01-13T20:45:00+03:00

2025-01-13T20:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

работино

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931668528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6071a18b2e435ecc4711292952bdf14c.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Разведчики расчета FPV-дронов группировки "Днепр" Вооруженных сил России ослабили оборону украинских боевиков на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Мартын". "В ходе облета позиции противника был обнаружен замаскированный автоматический станковый гранатомёт. Такая точка серьёзно укрепляет позиции при обороне. Нашли , уничтожили и ослабили", - рассказал "Мартын" .

https://ria.ru/20250102/razvedchiki-1992308649.html

россия

запорожская область

работино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, работино, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины