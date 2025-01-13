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Опрос показал, сколько россиян готовы сменить работу - РИА Новости, 13.01.2025
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06:17 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/rabota-1993407145.html
Опрос показал, сколько россиян готовы сменить работу
Опрос показал, сколько россиян готовы сменить работу - РИА Новости, 13.01.2025
Опрос показал, сколько россиян готовы сменить работу
Чуть менее половины жителей России (44%) готовы сменить работу в 2025 году, если им предложат выгодные условия, свидетельствуют результаты исследования сервисов РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T06:17:00+03:00
2025-01-13T06:17:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Чуть менее половины жителей России (44%) готовы сменить работу в 2025 году, если им предложат выгодные условия, свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Сорок четыре процента опрошенных россиян отметили, что готовы поменять работу в 2025 году, если получат выгодное предложение. Этот показатель выше среди сотрудников, которые уже имеют опыт построения карьеры: в возрасте 25-29 лет (56%), 30-34 лет (57%)", - говорится в исследовании. При этом сменить работу в 2025 году собираются 3% участников опроса. Чаще всего (в 19% случаев) этот вариант выбирали молодые сотрудники 18-24 лет, 15% составили специалисты 25-29 лет, а соискатели 45-49 лет - 10%. Среди тех, кто не планирует менять работу, больше всего россиян 35-39 лет (67%). "При поиске работы большинство (84%) соискателей поставят во главу угла зарплату и финансовое вознаграждение. За ним следует желание работать в адекватном коллективе с хорошим руководством (56%). Географический фактор — расположение офиса — важен для 43% опрошенных. 36% и 31% соответственно оценивают привлекательность вакансий по наличию гибкого графика и возможности удаленной работы", - отмечается в исследовании. Согласно документу, среди значимых факторов участники опроса также выделили возможности профессионального развития (31%) и карьерного роста (26%), интересные задачи и проекты (26%), а также возможность обучения (25%). Наличие компенсационного пакета, льгот и бонусов важно для 23% опрошенных. "Менее значимыми являются репутация компании (15%), отсутствие дресс-кода (14%), баланс работы и личной жизни (10%) и корпоративная культура (9%)", - уточняют авторы исследования. В опросе, который проводился в декабре 2024 года, приняли участие более 3,5 тысячи человек из всех регионов России.
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общество, россия
Общество, Россия
Опрос показал, сколько россиян готовы сменить работу

"Работа.ру": сменить работу при условии выгодного предложения готовы 44% россиян

© Pixabay / StockSnapРабота
Работа - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Pixabay / StockSnap
Работа. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Чуть менее половины жителей России (44%) готовы сменить работу в 2025 году, если им предложат выгодные условия, свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Сорок четыре процента опрошенных россиян отметили, что готовы поменять работу в 2025 году, если получат выгодное предложение. Этот показатель выше среди сотрудников, которые уже имеют опыт построения карьеры: в возрасте 25-29 лет (56%), 30-34 лет (57%)", - говорится в исследовании.
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При этом сменить работу в 2025 году собираются 3% участников опроса. Чаще всего (в 19% случаев) этот вариант выбирали молодые сотрудники 18-24 лет, 15% составили специалисты 25-29 лет, а соискатели 45-49 лет - 10%. Среди тех, кто не планирует менять работу, больше всего россиян 35-39 лет (67%).
«
"При поиске работы большинство (84%) соискателей поставят во главу угла зарплату и финансовое вознаграждение. За ним следует желание работать в адекватном коллективе с хорошим руководством (56%). Географический фактор — расположение офиса — важен для 43% опрошенных. 36% и 31% соответственно оценивают привлекательность вакансий по наличию гибкого графика и возможности удаленной работы", - отмечается в исследовании.
Согласно документу, среди значимых факторов участники опроса также выделили возможности профессионального развития (31%) и карьерного роста (26%), интересные задачи и проекты (26%), а также возможность обучения (25%). Наличие компенсационного пакета, льгот и бонусов важно для 23% опрошенных.
"Менее значимыми являются репутация компании (15%), отсутствие дресс-кода (14%), баланс работы и личной жизни (10%) и корпоративная культура (9%)", - уточняют авторы исследования.
В опросе, который проводился в декабре 2024 года, приняли участие более 3,5 тысячи человек из всех регионов России.
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