https://ria.ru/20250113/rabota-1993406779.html
Каждый четвертый россиянин мечтает приводить на работу питомца
Каждый четвертый россиянин мечтает приводить на работу питомца - РИА Новости, 13.01.2025
Каждый четвертый россиянин мечтает приводить на работу питомца
Время от времени брать с собой на работу кота или собаку мечтает каждый четвертый их владелец, говорится в исследовании SuperJob, проведенном для РИА Новости. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T06:01:00+03:00
2025-01-13T06:01:00+03:00
2025-01-13T06:01:00+03:00
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Время от времени брать с собой на работу кота или собаку мечтает каждый четвертый их владелец, говорится в исследовании SuperJob, проведенном для РИА Новости. "В настоящее время возможность приводить на работу домашних животных существует в 12% компаний, где условия труда позволяют это делать. 26% россиян поддерживают такую инициативу. 4 из 10 (39%) относятся к ней отрицательно. Среди тех, кто не держит кошек и собак, этот показатель еще выше — 43%. Респонденты чаще всего объясняют свою позицию неудобством для коллег, аллергией на шерсть или стрессом для самого питомца. Каждый четвертый россиянин (26%) нейтрально относится к возможности встречи с питомцем в офисе", - показал опрос. Россияне в возрасте до 35 лет чаще тех, кто старше, высказываются за появление питомцев в офисах (37%). Женщины чаще мужчин одобряют присутствие животных на работе (28% против 24%). Среди владельцев собак значительно больше тех, кто одобряет возможность привести питомца на работу, — 36% против 28% среди любителей кошек. Хотели бы иметь возможность время от времени приводить на работу своих домашних питомцев 25% владельцев собак и 14% владельцев кошек. О том, что они уже сейчас могут так поступать, рассказали по 3% кошатников и собачников. По сравнению с 2022 годом, россияне стали чуть чаще критиковать идею приводить питомцев в офис (рост на 5 процентных пунктов). А вот среди владельцев Барсиков и Рэксов число желающих брать питомцев на работу выросло (на 2 процентных пункта среди собачников и на 9 процентных пунктов - среди кошатников). В опросе сервиса приняли участие 1 тысяча менеджеров по персоналу и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов страны.
https://ria.ru/20240822/zhiteli-1967640674.html
https://ria.ru/20241117/sobaki-1984216782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Каждый четвертый россиянин мечтает приводить на работу питомца
SuperJob: каждый четвертый россиянин мечтает приводить на работу кота или собаку
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Время от времени брать с собой на работу кота или собаку мечтает каждый четвертый их владелец, говорится в исследовании SuperJob, проведенном для РИА Новости.
"В настоящее время возможность приводить на работу домашних животных существует в 12% компаний, где условия труда позволяют это делать. 26% россиян поддерживают такую инициативу. 4 из 10 (39%) относятся к ней отрицательно. Среди тех, кто не держит кошек и собак, этот показатель еще выше — 43%. Респонденты чаще всего объясняют свою позицию неудобством для коллег, аллергией на шерсть или стрессом для самого питомца. Каждый четвертый россиянин (26%) нейтрально относится к возможности встречи с питомцем в офисе", - показал опрос.
Россияне в возрасте до 35 лет чаще тех, кто старше, высказываются за появление питомцев в офисах (37%). Женщины чаще мужчин одобряют присутствие животных на работе (28% против 24%). Среди владельцев собак значительно больше тех, кто одобряет возможность привести питомца на работу, — 36% против 28% среди любителей кошек.
Хотели бы иметь возможность время от времени приводить на работу своих домашних питомцев 25% владельцев собак и 14% владельцев кошек. О том, что они уже сейчас могут так поступать, рассказали по 3% кошатников и собачников.
По сравнению с 2022 годом, россияне стали чуть чаще критиковать идею приводить питомцев в офис (рост на 5 процентных пунктов). А вот среди владельцев Барсиков и Рэксов число желающих брать питомцев на работу выросло (на 2 процентных пункта среди собачников и на 9 процентных пунктов - среди кошатников).
В опросе сервиса приняли участие 1 тысяча менеджеров по персоналу и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов страны.