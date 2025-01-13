https://ria.ru/20250113/rabota-1993406779.html

Каждый четвертый россиянин мечтает приводить на работу питомца

Каждый четвертый россиянин мечтает приводить на работу питомца - РИА Новости, 13.01.2025

Каждый четвертый россиянин мечтает приводить на работу питомца

Время от времени брать с собой на работу кота или собаку мечтает каждый четвертый их владелец, говорится в исследовании SuperJob, проведенном для РИА Новости. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T06:01:00+03:00

2025-01-13T06:01:00+03:00

2025-01-13T06:01:00+03:00

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Время от времени брать с собой на работу кота или собаку мечтает каждый четвертый их владелец, говорится в исследовании SuperJob, проведенном для РИА Новости. "В настоящее время возможность приводить на работу домашних животных существует в 12% компаний, где условия труда позволяют это делать. 26% россиян поддерживают такую инициативу. 4 из 10 (39%) относятся к ней отрицательно. Среди тех, кто не держит кошек и собак, этот показатель еще выше — 43%. Респонденты чаще всего объясняют свою позицию неудобством для коллег, аллергией на шерсть или стрессом для самого питомца. Каждый четвертый россиянин (26%) нейтрально относится к возможности встречи с питомцем в офисе", - показал опрос. Россияне в возрасте до 35 лет чаще тех, кто старше, высказываются за появление питомцев в офисах (37%). Женщины чаще мужчин одобряют присутствие животных на работе (28% против 24%). Среди владельцев собак значительно больше тех, кто одобряет возможность привести питомца на работу, — 36% против 28% среди любителей кошек. Хотели бы иметь возможность время от времени приводить на работу своих домашних питомцев 25% владельцев собак и 14% владельцев кошек. О том, что они уже сейчас могут так поступать, рассказали по 3% кошатников и собачников. По сравнению с 2022 годом, россияне стали чуть чаще критиковать идею приводить питомцев в офис (рост на 5 процентных пунктов). А вот среди владельцев Барсиков и Рэксов число желающих брать питомцев на работу выросло (на 2 процентных пункта среди собачников и на 9 процентных пунктов - среди кошатников). В опросе сервиса приняли участие 1 тысяча менеджеров по персоналу и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов страны.

https://ria.ru/20240822/zhiteli-1967640674.html

https://ria.ru/20241117/sobaki-1984216782.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество