https://ria.ru/20250113/pvo-1993551276.html

В Брянской области пресекли массированную ракетную атаку ВСУ

В Брянской области пресекли массированную ракетную атаку ВСУ - РИА Новости, 13.01.2025

В Брянской области пресекли массированную ракетную атаку ВСУ

Украинские войска пытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T22:33:00+03:00

2025-01-13T22:33:00+03:00

2025-01-13T22:48:00+03:00

брянская область

александр богомаз

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинские войска пытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Киевский режим предпринял массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны России все цели уничтожены", — написал он.По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают оперативные и экстренные службы, указал Богомаз.Ранее в понедельник над регионом сбили два беспилотника самолетного типа. В обоих случаях пострадавших и разрушений нет. ВСУ ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250113/obstanovka-1993159053.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

белгородская область

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брянская область, александр богомаз, россия, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область