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В Брянской области пресекли массированную ракетную атаку ВСУ - РИА Новости, 13.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:33 13.01.2025 (обновлено: 22:48 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/pvo-1993551276.html
В Брянской области пресекли массированную ракетную атаку ВСУ
В Брянской области пресекли массированную ракетную атаку ВСУ - РИА Новости, 13.01.2025
В Брянской области пресекли массированную ракетную атаку ВСУ
Украинские войска пытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T22:33:00+03:00
2025-01-13T22:48:00+03:00
брянская область
александр богомаз
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинские войска пытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Киевский режим предпринял массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны России все цели уничтожены", — написал он.По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают оперативные и экстренные службы, указал Богомаз.Ранее в понедельник над регионом сбили два беспилотника самолетного типа. В обоих случаях пострадавших и разрушений нет. ВСУ ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250113/obstanovka-1993159053.html
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брянская область
россия
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брянская область, александр богомаз, россия, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область
Брянская область, Александр Богомаз, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область
В Брянской области пресекли массированную ракетную атаку ВСУ

Богомаз: ВСУ пытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинские войска пытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Киевский режим предпринял массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны России все цели уничтожены", — написал он.
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По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают оперативные и экстренные службы, указал Богомаз.
Ранее в понедельник над регионом сбили два беспилотника самолетного типа. В обоих случаях пострадавших и разрушений нет.
ВСУ ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Белгородская область
 
 
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