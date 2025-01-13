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В Херсонской области усилят систему ПВО - РИА Новости, 13.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:01 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/pvo-1993508386.html
В Херсонской области усилят систему ПВО
В Херсонской области усилят систему ПВО - РИА Новости, 13.01.2025
В Херсонской области усилят систему ПВО
В Херсонской области из-за обстрелов ВСУ усилят систему противовоздушной обороны, время реагирования на угрозы будет ещё больше сокращено, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T17:01:00+03:00
2025-01-13T17:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. В Херсонской области из-за обстрелов ВСУ усилят систему противовоздушной обороны, время реагирования на угрозы будет ещё больше сокращено, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Приняли решения, касающиеся улучшения ПВО Херсонщины и взаимодействия военных и гражданских властей. Теперь прикрытие населённых пунктов с воздуха будет усилено, а время реагирования на угрозы ещё больше сокращено. Также военные представили ряд дополнительных мер по уничтожению вражеских ракетных и артиллерийских систем, пунктов управления БПЛА на земле", - написал Сальдо. Губернатор подчеркнул, что обсудил данный вопрос с группой представителей командования Воздушно-космических сил ВС РФ во главе с генерал-майором Виталием Дмитриенко. "В последнее время противник значительно усилил ракетно-артиллерийские обстрелы территории нашего региона и нападения дронов на мирных жителей и гражданские объекты. Гибнут и страдают люди, получает повреждения жилая, энергетическая и коммунальная инфраструктура", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
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россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Херсонской области усилят систему ПВО

Сальдо пообещал, что в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ усилят систему ПВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. В Херсонской области из-за обстрелов ВСУ усилят систему противовоздушной обороны, время реагирования на угрозы будет ещё больше сокращено, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Приняли решения, касающиеся улучшения ПВО Херсонщины и взаимодействия военных и гражданских властей. Теперь прикрытие населённых пунктов с воздуха будет усилено, а время реагирования на угрозы ещё больше сокращено. Также военные представили ряд дополнительных мер по уничтожению вражеских ракетных и артиллерийских систем, пунктов управления БПЛА на земле", - написал Сальдо.
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Губернатор подчеркнул, что обсудил данный вопрос с группой представителей командования Воздушно-космических сил ВС РФ во главе с генерал-майором Виталием Дмитриенко.
"В последнее время противник значительно усилил ракетно-артиллерийские обстрелы территории нашего региона и нападения дронов на мирных жителей и гражданские объекты. Гибнут и страдают люди, получает повреждения жилая, энергетическая и коммунальная инфраструктура", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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