https://ria.ru/20250113/pvo-1993508386.html

В Херсонской области усилят систему ПВО

В Херсонской области усилят систему ПВО - РИА Новости, 13.01.2025

В Херсонской области усилят систему ПВО

В Херсонской области из-за обстрелов ВСУ усилят систему противовоздушной обороны, время реагирования на угрозы будет ещё больше сокращено, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T17:01:00+03:00

2025-01-13T17:01:00+03:00

2025-01-13T17:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. В Херсонской области из-за обстрелов ВСУ усилят систему противовоздушной обороны, время реагирования на угрозы будет ещё больше сокращено, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Приняли решения, касающиеся улучшения ПВО Херсонщины и взаимодействия военных и гражданских властей. Теперь прикрытие населённых пунктов с воздуха будет усилено, а время реагирования на угрозы ещё больше сокращено. Также военные представили ряд дополнительных мер по уничтожению вражеских ракетных и артиллерийских систем, пунктов управления БПЛА на земле", - написал Сальдо. Губернатор подчеркнул, что обсудил данный вопрос с группой представителей командования Воздушно-космических сил ВС РФ во главе с генерал-майором Виталием Дмитриенко. "В последнее время противник значительно усилил ракетно-артиллерийские обстрелы территории нашего региона и нападения дронов на мирных жителей и гражданские объекты. Гибнут и страдают люди, получает повреждения жилая, энергетическая и коммунальная инфраструктура", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф