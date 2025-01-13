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В Курской области сбили два беспилотника ВСУ
В Курской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 13.01.2025
В Курской области сбили два беспилотника ВСУ
Дежурные средства российской ПВО сбили днём в понедельник два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T16:20:00+03:00
2025-01-13T16:20:00+03:00
2025-01-13T16:30:00+03:00
курская область
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили днём в понедельник два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."13 января т.г. в период с 14.30 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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Курская область, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия
В Курской области сбили два беспилотника ВСУ
Минобороны: ПВО сбила два украинских БПЛА над Курской областью