https://ria.ru/20250113/pvo-1993408980.html

Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 13.01.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО уничтожили за ночь восемь дронов ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T07:17:00+03:00

2025-01-13T07:17:00+03:00

2025-01-13T08:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

россия

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безопасность

брянская область

беспилотники

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за ночь восемь дронов ВСУ, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Уточняется, что ликвидация произошла в трех регионах."Шесть БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и по одному сбито над территориями Брянской и Белгородской областей", — добавили в ведомстве.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250113/reshenie-1993401129.html

https://ria.ru/20250113/vsu-1993408668.html

воронежская область

россия

белгородская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воронежская область, россия, белгородская область, безопасность, брянская область, беспилотники