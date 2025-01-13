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Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 13.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 13.01.2025 (обновлено: 08:53 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/pvo-1993408980.html
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 13.01.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО уничтожили за ночь восемь дронов ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T07:17:00+03:00
2025-01-13T08:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
россия
белгородская область
безопасность
брянская область
беспилотники
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за ночь восемь дронов ВСУ, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Уточняется, что ликвидация произошла в трех регионах."Шесть БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и по одному сбито над территориями Брянской и Белгородской областей", — добавили в ведомстве.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250113/reshenie-1993401129.html
https://ria.ru/20250113/vsu-1993408668.html
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воронежская область, россия, белгородская область, безопасность, брянская область, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия, Белгородская область, Безопасность, Брянская область, Беспилотники
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников

Силы ПВО уничтожили восемь украинских дронов над тремя российскими регионами

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за ночь восемь дронов ВСУ, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
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Уточняется, что ликвидация произошла в трех регионах.
«
"Шесть БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и по одному сбито над территориями Брянской и Белгородской областей", — добавили в ведомстве.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьРоссияБелгородская областьБезопасностьБрянская областьБеспилотники
 
 
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