https://ria.ru/20250113/pvo-1993408980.html
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 13.01.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО уничтожили за ночь восемь дронов ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T07:17:00+03:00
2025-01-13T07:17:00+03:00
2025-01-13T08:53:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за ночь восемь дронов ВСУ, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Уточняется, что ликвидация произошла в трех регионах."Шесть БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и по одному сбито над территориями Брянской и Белгородской областей", — добавили в ведомстве.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250113/reshenie-1993401129.html
https://ria.ru/20250113/vsu-1993408668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, россия, белгородская область, безопасность, брянская область, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия, Белгородская область, Безопасность, Брянская область, Беспилотники
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников
Силы ПВО уничтожили восемь украинских дронов над тремя российскими регионами