https://ria.ru/20250113/putin-1993455578.html

Путин примет с докладом главу Российского фонда прямых инвестиций

Путин примет с докладом главу Российского фонда прямых инвестиций - РИА Новости, 13.01.2025

Путин примет с докладом главу Российского фонда прямых инвестиций

Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле примет с докладом главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:59:00+03:00

2025-01-13T12:59:00+03:00

2025-01-13T12:59:00+03:00

россия

кирилл дмитриев

дмитрий песков

владимир путин

российский фонд прямых инвестиций

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле примет с докладом главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле. Спокойный день, без крупных публичных мероприятий, внутренние совещания, встречи... У него сегодня будет на приеме с докладом Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций", - сказал Песков журналистам. По словам пресс-секретаря президента РФ, Дмитриев на встрече с главой государства расскажет об итогах работы фонда за год. "Достаточно важный институт развития, который у нас есть, который активно работает в самых разных отраслях. Традиционно президент уделяет достаточно большое внимание тематике развития и продолжения функционирования этого фонда, даже в нынешних достаточно непростых условиях", - добавил Песков.

https://ria.ru/20250113/peskov-1993450159.html

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россия, кирилл дмитриев, дмитрий песков, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, общество