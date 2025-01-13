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Путин примет с докладом главу Российского фонда прямых инвестиций - РИА Новости, 13.01.2025
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12:59 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/putin-1993455578.html
Путин примет с докладом главу Российского фонда прямых инвестиций
Путин примет с докладом главу Российского фонда прямых инвестиций - РИА Новости, 13.01.2025
Путин примет с докладом главу Российского фонда прямых инвестиций
Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле примет с докладом главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:59:00+03:00
2025-01-13T12:59:00+03:00
россия
кирилл дмитриев
дмитрий песков
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле примет с докладом главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле. Спокойный день, без крупных публичных мероприятий, внутренние совещания, встречи... У него сегодня будет на приеме с докладом Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций", - сказал Песков журналистам. По словам пресс-секретаря президента РФ, Дмитриев на встрече с главой государства расскажет об итогах работы фонда за год. "Достаточно важный институт развития, который у нас есть, который активно работает в самых разных отраслях. Традиционно президент уделяет достаточно большое внимание тематике развития и продолжения функционирования этого фонда, даже в нынешних достаточно непростых условиях", - добавил Песков.
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россия, кирилл дмитриев, дмитрий песков, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, общество
Россия, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций, Общество
Путин примет с докладом главу Российского фонда прямых инвестиций

Путин примет с докладом главу Российского фонда прямых инвестиций Дмитриева

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле примет с докладом главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин работает в Кремле. Спокойный день, без крупных публичных мероприятий, внутренние совещания, встречи... У него сегодня будет на приеме с докладом Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций", - сказал Песков журналистам.
По словам пресс-секретаря президента РФ, Дмитриев на встрече с главой государства расскажет об итогах работы фонда за год.
"Достаточно важный институт развития, который у нас есть, который активно работает в самых разных отраслях. Традиционно президент уделяет достаточно большое внимание тематике развития и продолжения функционирования этого фонда, даже в нынешних достаточно непростых условиях", - добавил Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Песков рассказал, где могут пройти переговоры Путина и Трампа
Вчера, 12:36
 
РоссияКирилл ДмитриевДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестицийОбщество
 
 
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