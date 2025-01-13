https://ria.ru/20250113/pushilin-1993431640.html

Литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России

Литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России - РИА Новости, 13.01.2025

Литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России

Литиевые месторождения в районе освобожденного села Шевченко, которыми Киев пытался торговать с Западом, перешли под контроль России, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 13.01.2025

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денис пушилин

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Литиевые месторождения в районе освобожденного села Шевченко, которыми Киев пытался торговать с Западом, перешли под контроль России, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Противник удерживал населенный пункт и выстроил там достаточно серьезные укрепления. И связано это было, наверное, еще и с тем популизмом, который мы видели со стороны Зеленского: он уже торговал запасами, недрами и предлагал это медийно, публично, если будет оказана более активная поддержка (помощь Запада Украине. — Прим. ред.). Я напомню, что в районе населенного пункта Шевченко есть литиевые месторождения. Они действительно интересны и для Запада в целом. Но на данный момент это все теперь находится под контролем Российской Федерации", — сказал он.По словам Пушилина, теперь "все недра" пойдут на пользу жителям ДНР и России. Он также отметил, что российские подразделения продолжают продвижение. "Из-за того что Шевченко находится под нашим контролем, открывается дополнительная возможность продвигаться к следующим населенным пунктам. А у противника все меньше возможностей закрепляться на подступах к Красноармейску", — заключил глава ДНР.Российские войска освободили Шевченко 11 января. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

https://ria.ru/20250113/svo-1993424066.html

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донецкая народная республика, россия, киев, денис пушилин, безопасность