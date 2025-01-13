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Литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России - РИА Новости, 13.01.2025
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11:00 13.01.2025 (обновлено: 11:37 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/pushilin-1993431640.html
Литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России
Литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России - РИА Новости, 13.01.2025
Литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России
Литиевые месторождения в районе освобожденного села Шевченко, которыми Киев пытался торговать с Западом, перешли под контроль России, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T11:00:00+03:00
2025-01-13T11:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
киев
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Литиевые месторождения в районе освобожденного села Шевченко, которыми Киев пытался торговать с Западом, перешли под контроль России, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Противник удерживал населенный пункт и выстроил там достаточно серьезные укрепления. И связано это было, наверное, еще и с тем популизмом, который мы видели со стороны Зеленского: он уже торговал запасами, недрами и предлагал это медийно, публично, если будет оказана более активная поддержка (помощь Запада Украине. — Прим. ред.). Я напомню, что в районе населенного пункта Шевченко есть литиевые месторождения. Они действительно интересны и для Запада в целом. Но на данный момент это все теперь находится под контролем Российской Федерации", — сказал он.По словам Пушилина, теперь "все недра" пойдут на пользу жителям ДНР и России. Он также отметил, что российские подразделения продолжают продвижение. "Из-за того что Шевченко находится под нашим контролем, открывается дополнительная возможность продвигаться к следующим населенным пунктам. А у противника все меньше возможностей закрепляться на подступах к Красноармейску", — заключил глава ДНР.Российские войска освободили Шевченко 11 января. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
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донецкая народная республика, россия, киев, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Киев, Денис Пушилин, Безопасность
Литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России

Пушилин: литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Литиевые месторождения в районе освобожденного села Шевченко, которыми Киев пытался торговать с Западом, перешли под контроль России, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Противник удерживал населенный пункт и выстроил там достаточно серьезные укрепления. И связано это было, наверное, еще и с тем популизмом, который мы видели со стороны Зеленского: он уже торговал запасами, недрами и предлагал это медийно, публично, если будет оказана более активная поддержка (помощь Запада Украине. — Прим. ред.). Я напомню, что в районе населенного пункта Шевченко есть литиевые месторождения. Они действительно интересны и для Запада в целом. Но на данный момент это все теперь находится под контролем Российской Федерации", — сказал он.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР

Шевченковское литиевое месторождение — одно из крупнейших в Европе — открыто в 1982 году. Запасы лития оцениваются в 13,8 миллиона тонн. Кроме того, по словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, там много других ценных природных ресурсов: ниобий, бериллий, тантал и прочее.

По словам Пушилина, теперь "все недра" пойдут на пользу жителям ДНР и России.
Он также отметил, что российские подразделения продолжают продвижение.
"Из-за того что Шевченко находится под нашим контролем, открывается дополнительная возможность продвигаться к следующим населенным пунктам. А у противника все меньше возможностей закрепляться на подступах к Красноармейску", — заключил глава ДНР.
Российские войска освободили Шевченко 11 января. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияКиевДенис ПушилинБезопасность
 
 
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