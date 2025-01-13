https://ria.ru/20250113/pushilin-1993428480.html

Пушилин рассказал о возвращении жителей в ДНР

Пушилин рассказал о возвращении жителей в ДНР - РИА Новости, 13.01.2025

Пушилин рассказал о возвращении жителей в ДНР

Многие жители вернулись в Донецкую Народную Республику, по примерным подсчетам, там сейчас проживают более 2,9 миллиона человек, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 13.01.2025

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специальная военная операция на украине

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донецк

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денис пушилин

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Многие жители вернулись в Донецкую Народную Республику, по примерным подсчетам, там сейчас проживают более 2,9 миллиона человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Можем говорить только примерными цифрами и только косвенными возможностями подсчета жителей в наших населенных пунктах сейчас. Что они вернулись, видно невооруженным взглядом: по количеству пробок, по количеству людей в городах, в том числе в Донецке, Макеевке, Мариуполе… Это примерная цифра: последние данные, которые у меня были, это 2,936 миллиона человек, которые проживают на территории Донецкой Народной Республики – той части, которая на данный момент у нас под контролем", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что для возвращения людей в ДНР создаются все необходимые условия. "Если говорить о специалистах, которые находятся на территории республики, из других регионов, то только строителей у нас порядка 22 тысяч человек. Суммарно по другим ведомствам, другим направлениям даже трудно сейчас представить", - уточнил глава региона.

https://ria.ru/20250113/svo-1993424066.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, донецк, макеевка, денис пушилин, общество