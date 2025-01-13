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Пушилин рассказал о возвращении жителей в ДНР - РИА Новости, 13.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:50 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/pushilin-1993428480.html
Пушилин рассказал о возвращении жителей в ДНР
Пушилин рассказал о возвращении жителей в ДНР - РИА Новости, 13.01.2025
Пушилин рассказал о возвращении жителей в ДНР
Многие жители вернулись в Донецкую Народную Республику, по примерным подсчетам, там сейчас проживают более 2,9 миллиона человек, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:50:00+03:00
2025-01-13T10:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
макеевка
денис пушилин
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Многие жители вернулись в Донецкую Народную Республику, по примерным подсчетам, там сейчас проживают более 2,9 миллиона человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Можем говорить только примерными цифрами и только косвенными возможностями подсчета жителей в наших населенных пунктах сейчас. Что они вернулись, видно невооруженным взглядом: по количеству пробок, по количеству людей в городах, в том числе в Донецке, Макеевке, Мариуполе… Это примерная цифра: последние данные, которые у меня были, это 2,936 миллиона человек, которые проживают на территории Донецкой Народной Республики – той части, которая на данный момент у нас под контролем", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что для возвращения людей в ДНР создаются все необходимые условия. "Если говорить о специалистах, которые находятся на территории республики, из других регионов, то только строителей у нас порядка 22 тысяч человек. Суммарно по другим ведомствам, другим направлениям даже трудно сейчас представить", - уточнил глава региона.
https://ria.ru/20250113/svo-1993424066.html
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донецкая народная республика, донецк, макеевка, денис пушилин, общество
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Макеевка, Денис Пушилин, Общество
Пушилин рассказал о возвращении жителей в ДНР

Пушилин: сейчас в ДНР проживают более 2,9 миллиона человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Многие жители вернулись в Донецкую Народную Республику, по примерным подсчетам, там сейчас проживают более 2,9 миллиона человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Можем говорить только примерными цифрами и только косвенными возможностями подсчета жителей в наших населенных пунктах сейчас. Что они вернулись, видно невооруженным взглядом: по количеству пробок, по количеству людей в городах, в том числе в Донецке, Макеевке, Мариуполе… Это примерная цифра: последние данные, которые у меня были, это 2,936 миллиона человек, которые проживают на территории Донецкой Народной Республики – той части, которая на данный момент у нас под контролем", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что для возвращения людей в ДНР создаются все необходимые условия. "Если говорить о специалистах, которые находятся на территории республики, из других регионов, то только строителей у нас порядка 22 тысяч человек. Суммарно по другим ведомствам, другим направлениям даже трудно сейчас представить", - уточнил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкМакеевкаДенис ПушилинОбщество
 
 
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