https://ria.ru/20250113/pulkovo-1993418650.html

В Пулково предупредили пассажиров о возможных изменениях в расписании

В Пулково предупредили пассажиров о возможных изменениях в расписании - РИА Новости, 13.01.2025

В Пулково предупредили пассажиров о возможных изменениях в расписании

Аэропорт "Пулково" в настоящее время работает в штатном режиме, однако в связи с тем, что 12 января в аэропорту временно ограничивались прием и отправка... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T09:35:00+03:00

2025-01-13T09:35:00+03:00

2025-01-13T09:35:00+03:00

туризм

пулково (аэропорт)

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Аэропорт "Пулково" в настоящее время работает в штатном режиме, однако в связи с тем, что 12 января в аэропорту временно ограничивались прием и отправка самолетов, в понедельник возможны изменения в расписании, сообщает аэропорт в Telegram-канале. "Пулково работает в штатном режиме. В связи с тем, что вчера, 12 января, в аэропорту временно ограничивались приём и выпуск воздушных судов, сегодня также возможны изменения в расписании", - говорится в сообщении аэропорта. Отмечается, что для обеспечения безопасности полетов проводятся попеременная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи, противообледенительная обработка воздушных судов. Эти меры могу влиять на увеличение времени обслуживания. В воскресенье аэропорт "Пулково" работал в сложных метеоусловиях. Утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов. В 13.25 мск аэропорт был открыт. Во второй половине дня аэропорт вновь приостанавливал прием и отправку самолетов. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры в "Пулково" в воскресенье из-за приостановки взлетно-посадочных операций в связи с непогодой было задержано около 90 рейсов.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура, общество, новости - туризм