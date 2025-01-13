В Пулково предупредили пассажиров о возможных изменениях в расписании
Пулково предупредил об изменениях в расписании из-за ограничений в воскресенье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Аэропорт "Пулково" в настоящее время работает в штатном режиме, однако в связи с тем, что 12 января в аэропорту временно ограничивались прием и отправка самолетов, в понедельник возможны изменения в расписании, сообщает аэропорт в Telegram-канале.
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"Пулково работает в штатном режиме. В связи с тем, что вчера, 12 января, в аэропорту временно ограничивались приём и выпуск воздушных судов, сегодня также возможны изменения в расписании", - говорится в сообщении аэропорта.
Отмечается, что для обеспечения безопасности полетов проводятся попеременная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи, противообледенительная обработка воздушных судов. Эти меры могу влиять на увеличение времени обслуживания.
В воскресенье аэропорт "Пулково" работал в сложных метеоусловиях. Утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов. В 13.25 мск аэропорт был открыт. Во второй половине дня аэропорт вновь приостанавливал прием и отправку самолетов. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры в "Пулково" в воскресенье из-за приостановки взлетно-посадочных операций в связи с непогодой было задержано около 90 рейсов.
© Официальный канал пресс-службы компании "Воздушные Ворота Северной Столицы"Обстановка в аэропорту "Пулково"
© Официальный канал пресс-службы компании "Воздушные Ворота Северной Столицы"
Обстановка в аэропорту "Пулково"