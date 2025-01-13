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Спасенные от мазута птицы могут тонуть, заявили в центре "Пеликан" - РИА Новости, 13.01.2025
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06:29 13.01.2025 (обновлено: 06:56 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/ptitsy-1993407438.html
Спасенные от мазута птицы могут тонуть, заявили в центре "Пеликан"
Спасенные от мазута птицы могут тонуть, заявили в центре "Пеликан" - РИА Новости, 13.01.2025
Спасенные от мазута птицы могут тонуть, заявили в центре "Пеликан"
Спасенные после разлива мазута в Черном море птицы могут уходить под воду и тонуть, поскольку средства для удаления нефтепродуктов также смывают жировой слой с... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T06:29:00+03:00
2025-01-13T06:56:00+03:00
черное море
керченский пролив
россия
крушение двух танкеров в керченском проливе
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ПЯТИГОРСК, 13 янв – РИА Новости. Спасенные после разлива мазута в Черном море птицы могут уходить под воду и тонуть, поскольку средства для удаления нефтепродуктов также смывают жировой слой с перьевого покрова, рассказали РИА Новости в пресс-службе ставропольского краевого центра "Пеликан". В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута. "Ветврачи, которые работают в центре "Пеликан", считают, что необходим более серьезный курс восстановления птицы. Одной из основных проблем является то, что при отмывании птицы от мазута средства кроме нефтепродуктов также снимают жировой слой с перьевого покрова, нарушается структура пера. Птица в холодной воде может быстро замерзнуть, нарушена терморегуляция. И так как перо потеряло жировую прослойку, птица начинает буквально тонуть. Она держится не над водой, а уходит полностью под воду, наверху остается только голова. По мнению ряда орнитологов, именно это могло стать причиной того, что часть птицы, выпущенной из центров в Краснодарском крае, могла преждевременно погибнуть", - рассказали агентству в "Пеликане". В пресс-службе отметили, что эта тема остается предметом дискуссий. На заседании оперативного штаба было принято решение разработать протоколы и критерии, по которым будут приниматься решения о выпуске или невыпуске птицы в естественную среду. Реабилитационный центр "Пеликан" – подразделение Российского биологического общества, которое оказалось ближайшим к Анапе из числа тех, которые были готовы принимать птиц. Около 400 птиц, пострадавших от мазута, проходят реабилитацию на Ставрополье.
https://ria.ru/20250113/ptitsy-1993402936.html
https://ria.ru/20241225/mazut-1991335698.html
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черное море, керченский пролив, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Черное море, Керченский пролив, Россия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Спасенные от мазута птицы могут тонуть, заявили в центре "Пеликан"

Центр "Пеликан": с нефтепродуктами с перьевого покрова птиц смывают жировой слой

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram Спасение птиц
Спасение птиц - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Спасение птиц. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 13 янв – РИА Новости. Спасенные после разлива мазута в Черном море птицы могут уходить под воду и тонуть, поскольку средства для удаления нефтепродуктов также смывают жировой слой с перьевого покрова, рассказали РИА Новости в пресс-службе ставропольского краевого центра "Пеликан".
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
В центре "Пеликан" рассказали о влиянии нефтепродуктов на птиц
04:28
"Ветврачи, которые работают в центре "Пеликан", считают, что необходим более серьезный курс восстановления птицы. Одной из основных проблем является то, что при отмывании птицы от мазута средства кроме нефтепродуктов также снимают жировой слой с перьевого покрова, нарушается структура пера. Птица в холодной воде может быстро замерзнуть, нарушена терморегуляция. И так как перо потеряло жировую прослойку, птица начинает буквально тонуть. Она держится не над водой, а уходит полностью под воду, наверху остается только голова. По мнению ряда орнитологов, именно это могло стать причиной того, что часть птицы, выпущенной из центров в Краснодарском крае, могла преждевременно погибнуть", - рассказали агентству в "Пеликане".
В пресс-службе отметили, что эта тема остается предметом дискуссий. На заседании оперативного штаба было принято решение разработать протоколы и критерии, по которым будут приниматься решения о выпуске или невыпуске птицы в естественную среду.
Реабилитационный центр "Пеликан" – подразделение Российского биологического общества, которое оказалось ближайшим к Анапе из числа тех, которые были готовы принимать птиц. Около 400 птиц, пострадавших от мазута, проходят реабилитацию на Ставрополье.
Волонтеры собирают мазут на пляже - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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25 декабря 2024, 20:51
 
Черное мореКерченский проливРоссияКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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