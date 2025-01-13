https://ria.ru/20250113/ptitsy-1993407438.html

Спасенные от мазута птицы могут тонуть, заявили в центре "Пеликан"

Спасенные от мазута птицы могут тонуть, заявили в центре "Пеликан" - РИА Новости, 13.01.2025

Спасенные от мазута птицы могут тонуть, заявили в центре "Пеликан"

Спасенные после разлива мазута в Черном море птицы могут уходить под воду и тонуть, поскольку средства для удаления нефтепродуктов также смывают жировой слой с... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T06:29:00+03:00

2025-01-13T06:29:00+03:00

2025-01-13T06:56:00+03:00

черное море

керченский пролив

россия

крушение двух танкеров в керченском проливе

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ПЯТИГОРСК, 13 янв – РИА Новости. Спасенные после разлива мазута в Черном море птицы могут уходить под воду и тонуть, поскольку средства для удаления нефтепродуктов также смывают жировой слой с перьевого покрова, рассказали РИА Новости в пресс-службе ставропольского краевого центра "Пеликан". В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута. "Ветврачи, которые работают в центре "Пеликан", считают, что необходим более серьезный курс восстановления птицы. Одной из основных проблем является то, что при отмывании птицы от мазута средства кроме нефтепродуктов также снимают жировой слой с перьевого покрова, нарушается структура пера. Птица в холодной воде может быстро замерзнуть, нарушена терморегуляция. И так как перо потеряло жировую прослойку, птица начинает буквально тонуть. Она держится не над водой, а уходит полностью под воду, наверху остается только голова. По мнению ряда орнитологов, именно это могло стать причиной того, что часть птицы, выпущенной из центров в Краснодарском крае, могла преждевременно погибнуть", - рассказали агентству в "Пеликане". В пресс-службе отметили, что эта тема остается предметом дискуссий. На заседании оперативного штаба было принято решение разработать протоколы и критерии, по которым будут приниматься решения о выпуске или невыпуске птицы в естественную среду. Реабилитационный центр "Пеликан" – подразделение Российского биологического общества, которое оказалось ближайшим к Анапе из числа тех, которые были готовы принимать птиц. Около 400 птиц, пострадавших от мазута, проходят реабилитацию на Ставрополье.

https://ria.ru/20250113/ptitsy-1993402936.html

https://ria.ru/20241225/mazut-1991335698.html

черное море

керченский пролив

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

черное море, керченский пролив, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе