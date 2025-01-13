https://ria.ru/20250113/ptitsy-1993402936.html

В центре "Пеликан" рассказали о влиянии нефтепродуктов на птиц

В центре "Пеликан" рассказали о влиянии нефтепродуктов на птиц - РИА Новости, 13.01.2025

В центре "Пеликан" рассказали о влиянии нефтепродуктов на птиц

Заболевания печени - одна из главных проблем у птиц, которых спасают на Ставрополье после того, как они подверглись воздействию нефтепродуктов, сообщили РИА... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T04:28:00+03:00

2025-01-13T04:28:00+03:00

2025-01-13T04:28:00+03:00

керченский пролив

россия

анапа

крушение двух танкеров в керченском проливе

общество

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ПЯТИГОРСК, 13 янв – РИА Новости. Заболевания печени - одна из главных проблем у птиц, которых спасают на Ставрополье после того, как они подверглись воздействию нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого центра "Пеликан". В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута. "Ветврачи назначают птице лечение. Есть стандартный набор заболеваний, от которых лечат – это заболевания, связанные с печенью, она поражается от воздействия нефтепродуктов, бывают повреждены и другие внутренние органы. В зависимости от этого есть некий минимальный набор лечения, который дается всем птицам... Дальше оценивается состояние каждой этой птицы… Птица, которая в нормальном состоянии после осмотра и минимальных манипуляций, отправляется на карантин и потом переводится в общие вольеры, где уже все вместе за ней смотрят, кормят, поят и так далее", - говорится в сообщении центра "Пеликан". В пресс-службе также отметили, что в тех случаях, когда птица сильно пострадала, ее помещают в стационар. Это отдельное помещение в центре "Пеликан", где работают профессиональные ветврачи. Реабилитационный центр "Пеликан" – подразделение Российского биологического общества, которое оказалось ближайшим к Анапе из числа тех, которые были готовы принимать птиц. Около 400 птиц, пострадавших от мазута, проходят реабилитацию на Ставрополье.

https://ria.ru/20250111/stavropole-1993226554.html

https://ria.ru/20250109/krym-1992952781.html

керченский пролив

россия

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

керченский пролив, россия, анапа, крушение двух танкеров в керченском проливе, общество