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В центре "Пеликан" рассказали о влиянии нефтепродуктов на птиц - РИА Новости, 13.01.2025
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04:28 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/ptitsy-1993402936.html
В центре "Пеликан" рассказали о влиянии нефтепродуктов на птиц
В центре "Пеликан" рассказали о влиянии нефтепродуктов на птиц - РИА Новости, 13.01.2025
В центре "Пеликан" рассказали о влиянии нефтепродуктов на птиц
Заболевания печени - одна из главных проблем у птиц, которых спасают на Ставрополье после того, как они подверглись воздействию нефтепродуктов, сообщили РИА... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T04:28:00+03:00
2025-01-13T04:28:00+03:00
керченский пролив
россия
анапа
крушение двух танкеров в керченском проливе
общество
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ПЯТИГОРСК, 13 янв – РИА Новости. Заболевания печени - одна из главных проблем у птиц, которых спасают на Ставрополье после того, как они подверглись воздействию нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого центра "Пеликан". В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута. "Ветврачи назначают птице лечение. Есть стандартный набор заболеваний, от которых лечат – это заболевания, связанные с печенью, она поражается от воздействия нефтепродуктов, бывают повреждены и другие внутренние органы. В зависимости от этого есть некий минимальный набор лечения, который дается всем птицам... Дальше оценивается состояние каждой этой птицы… Птица, которая в нормальном состоянии после осмотра и минимальных манипуляций, отправляется на карантин и потом переводится в общие вольеры, где уже все вместе за ней смотрят, кормят, поят и так далее", - говорится в сообщении центра "Пеликан". В пресс-службе также отметили, что в тех случаях, когда птица сильно пострадала, ее помещают в стационар. Это отдельное помещение в центре "Пеликан", где работают профессиональные ветврачи. Реабилитационный центр "Пеликан" – подразделение Российского биологического общества, которое оказалось ближайшим к Анапе из числа тех, которые были готовы принимать птиц. Около 400 птиц, пострадавших от мазута, проходят реабилитацию на Ставрополье.
https://ria.ru/20250111/stavropole-1993226554.html
https://ria.ru/20250109/krym-1992952781.html
керченский пролив
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керченский пролив, россия, анапа, крушение двух танкеров в керченском проливе, общество
Керченский пролив, Россия, Анапа, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Общество
В центре "Пеликан" рассказали о влиянии нефтепродуктов на птиц

Центр "Пеликан": воздействие нефтепродуктов вызывает болезни печени у птиц

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
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ПЯТИГОРСК, 13 янв – РИА Новости. Заболевания печени - одна из главных проблем у птиц, которых спасают на Ставрополье после того, как они подверглись воздействию нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого центра "Пеликан".
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Реабилитация птиц в краевом центре Пеликан на Ставрополье - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
На Ставрополье проходят реабилитацию около 400 птиц
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"Ветврачи назначают птице лечение. Есть стандартный набор заболеваний, от которых лечат – это заболевания, связанные с печенью, она поражается от воздействия нефтепродуктов, бывают повреждены и другие внутренние органы. В зависимости от этого есть некий минимальный набор лечения, который дается всем птицам... Дальше оценивается состояние каждой этой птицы… Птица, которая в нормальном состоянии после осмотра и минимальных манипуляций, отправляется на карантин и потом переводится в общие вольеры, где уже все вместе за ней смотрят, кормят, поят и так далее", - говорится в сообщении центра "Пеликан".
В пресс-службе также отметили, что в тех случаях, когда птица сильно пострадала, ее помещают в стационар. Это отдельное помещение в центре "Пеликан", где работают профессиональные ветврачи.
Реабилитационный центр "Пеликан" – подразделение Российского биологического общества, которое оказалось ближайшим к Анапе из числа тех, которые были готовы принимать птиц. Около 400 птиц, пострадавших от мазута, проходят реабилитацию на Ставрополье.
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Керченский проливРоссияАнапаКрушение двух танкеров в Керченском проливеОбщество
 
 
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