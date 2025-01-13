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В Архангельской области проверят видео драки в соцучреждении - РИА Новости, 13.01.2025
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16:34 13.01.2025 (обновлено: 16:53 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/prokuratura-1993501166.html
В Архангельской области проверят видео драки в соцучреждении
В Архангельской области проверят видео драки в соцучреждении - РИА Новости, 13.01.2025
В Архангельской области проверят видео драки в соцучреждении
Прокуратура Архангельской области начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео драки в центре содействия семейному устройству Котласа, в ходе... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T16:34:00+03:00
2025-01-13T16:53:00+03:00
происшествия
архангельская область
котлас
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МУРМАНСК, 13 янв – РИА Новости. Прокуратура Архангельской области начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео драки в центре содействия семейному устройству Котласа, в ходе которой одна из воспитанниц жестоко избила другую, сообщили в пресс-службе ведомства. "Прокуратурой Архангельской области и автономного округа организована проверка по факту избиения воспитанницы ГБУ "Котласский центр содействия семейному устройству" другой несовершеннолетней", - говорится в сообщении. Ранее архангельское издание 29.ru опубликовало информацию из соцсетей о конфликте двух девочек в соцучреждении Котласа – на видео одна из девочек хватает другую за волосы, швыряет на пол и жестко пинает. Прокуратура отмечает, что в ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, обеспечению безопасности воспитанников, полноте мер, принятых администрацией учреждения по профилактике правонарушений несовершеннолетних, а также по своевременному оказанию медицинской помощи ребенку.
https://ria.ru/20241211/krym-1988570570.html
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происшествия, архангельская область, котлас
Происшествия, Архангельская область, Котлас
В Архангельской области проверят видео драки в соцучреждении

Прокуратура начала проверку после видео драки в соцучреждении под Архангельском

© СоцсетиКадр видео драки в центре содействия семейному устройству Котласа
Кадр видео драки в центре содействия семейному устройству Котласа - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Соцсети
Кадр видео драки в центре содействия семейному устройству Котласа
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МУРМАНСК, 13 янв – РИА Новости. Прокуратура Архангельской области начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео драки в центре содействия семейному устройству Котласа, в ходе которой одна из воспитанниц жестоко избила другую, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Прокуратурой Архангельской области и автономного округа организована проверка по факту избиения воспитанницы ГБУ "Котласский центр содействия семейному устройству" другой несовершеннолетней", - говорится в сообщении.
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Ранее архангельское издание 29.ru опубликовало информацию из соцсетей о конфликте двух девочек в соцучреждении Котласа – на видео одна из девочек хватает другую за волосы, швыряет на пол и жестко пинает.
Прокуратура отмечает, что в ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, обеспечению безопасности воспитанников, полноте мер, принятых администрацией учреждения по профилактике правонарушений несовершеннолетних, а также по своевременному оказанию медицинской помощи ребенку.
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