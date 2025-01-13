https://ria.ru/20250113/prokuratura-1993501166.html

В Архангельской области проверят видео драки в соцучреждении

В Архангельской области проверят видео драки в соцучреждении - РИА Новости, 13.01.2025

В Архангельской области проверят видео драки в соцучреждении

Прокуратура Архангельской области начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео драки в центре содействия семейному устройству Котласа, в ходе... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T16:34:00+03:00

2025-01-13T16:34:00+03:00

2025-01-13T16:53:00+03:00

происшествия

архангельская область

котлас

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МУРМАНСК, 13 янв – РИА Новости. Прокуратура Архангельской области начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео драки в центре содействия семейному устройству Котласа, в ходе которой одна из воспитанниц жестоко избила другую, сообщили в пресс-службе ведомства. "Прокуратурой Архангельской области и автономного округа организована проверка по факту избиения воспитанницы ГБУ "Котласский центр содействия семейному устройству" другой несовершеннолетней", - говорится в сообщении. Ранее архангельское издание 29.ru опубликовало информацию из соцсетей о конфликте двух девочек в соцучреждении Котласа – на видео одна из девочек хватает другую за волосы, швыряет на пол и жестко пинает. Прокуратура отмечает, что в ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, обеспечению безопасности воспитанников, полноте мер, принятых администрацией учреждения по профилактике правонарушений несовершеннолетних, а также по своевременному оказанию медицинской помощи ребенку.

https://ria.ru/20241211/krym-1988570570.html

https://ria.ru/20241206/ufa-1987721307.html

архангельская область

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происшествия, архангельская область, котлас