В Архангельской области проверят видео драки в соцучреждении
Прокуратура начала проверку после видео драки в соцучреждении под Архангельском
© СоцсетиКадр видео драки в центре содействия семейному устройству Котласа
© Соцсети
Кадр видео драки в центре содействия семейному устройству Котласа
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МУРМАНСК, 13 янв – РИА Новости. Прокуратура Архангельской области начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео драки в центре содействия семейному устройству Котласа, в ходе которой одна из воспитанниц жестоко избила другую, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Прокуратурой Архангельской области и автономного округа организована проверка по факту избиения воспитанницы ГБУ "Котласский центр содействия семейному устройству" другой несовершеннолетней", - говорится в сообщении.
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Ранее архангельское издание 29.ru опубликовало информацию из соцсетей о конфликте двух девочек в соцучреждении Котласа – на видео одна из девочек хватает другую за волосы, швыряет на пол и жестко пинает.
Прокуратура отмечает, что в ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, обеспечению безопасности воспитанников, полноте мер, принятых администрацией учреждения по профилактике правонарушений несовершеннолетних, а также по своевременному оказанию медицинской помощи ребенку.
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