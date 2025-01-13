https://ria.ru/20250113/proizvoditeli-1993466815.html

Московские производители снеков нарастили выпуск и ассортимент продукции

Московские производители снеков нарастили выпуск и ассортимент продукции - РИА Новости, 13.01.2025

Московские производители снеков нарастили выпуск и ассортимент продукции

Столичные предприятия по выпуску снеков нарастили парк оборудования и увеличили объемы производства товаров в прошлом году, производство ореховых снеков выросло РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T14:00:00+03:00

2025-01-13T14:00:00+03:00

2025-01-13T14:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Столичные предприятия по выпуску снеков нарастили парк оборудования и увеличили объемы производства товаров в прошлом году, производство ореховых снеков выросло на 35%, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Москва была и остается центром пищевой промышленности - выпуском продуктов питания в городе заняты порядка 320 предприятий. На столичных заводах производят молочные, мясные, хлебобулочные изделия, напитки и различные снеки. Действующие меры поддержки позволяют производителям наращивать объемы производства и расширять ассортимент продукции", - приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он уточнил, что за 11 месяцев 2024 года столичные промышленники изготовили 10,1 тысячи тонн хлебцев, гренок и сухарей. Это на 13,1% больше в сравнении с аналогичном периодом 2023 года.Так, московская компания "Амидис Групп" в прошлом году нарастила производство ореховых снеков на 35%. Предприятие изготовило более 415 тысяч упаковок продукции. Также ассортимент бренда пополнился 16 новыми вкусами. На данный момент в товарной линейке представлено свыше 171 позиции. В ней присутствуют снеки с морской солью, паприкой и томатом, кайенским перцем, чесноком и базиликом, лимоном, имбирем, корицей и многими другими вкусами.По словам генерального директора компании Михаила Сморща, в этом году организация подписала договор сотрудничества с одним из ведущих федеральных научных центров пищевых систем. Благодаря этому планируется представить рынку ассортимент продукции в области функционального питания. Это позволит сделать еще один шаг к здоровому питанию.Еще один московский производитель снеков – "Московский картофель". В прошлом году компания изготовила около 150 миллионов упаковок картофельных чипсов, а увеличение продаж собственных брендов составило 34%. Этот показатель опережает рост рынка почти в 3,5 раза.В ассортимент компании на данный момент входит 45 позиций чипсов со вкусом краба, грибов, лука и сметаны, а также присутствуют сезонные вкусы. Это красная икра, утка в брусничном соусе и сало с чесноком, а также многое другое.Генеральный директор предприятия Алексей Пашкин добавил, что продукция компании востребована не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Производится экспорт почти в 20 дружественных стран. Также развивается собственная площадка для обеспечения выпуска новой продукции, в прошлом году здесь установили новое оборудование. Это позволило улучшить позиции на рынке.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром страны. Здесь действует свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов. С помощью чего обеспечиваются дополнительные рабочие места.

https://ria.ru/20250113/liksutov-1993433752.html

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москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов