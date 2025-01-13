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В Приморье при пожаре на фабрике погибли 30 тысяч птиц
В Приморье при пожаре на фабрике погибли 30 тысяч птиц - РИА Новости, 13.01.2025
В Приморье при пожаре на фабрике погибли 30 тысяч птиц
Крупнейшая в Приморье птицефабрика из-за пожара лишилась более 30 тысяч птиц, сообщило краевое правительство. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:03:00+03:00
2025-01-13T10:03:00+03:00
2025-01-13T12:36:00+03:00
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв — РИА Новости. Крупнейшая в Приморье птицефабрика из-за пожара лишилась более 30 тысяч птиц, сообщило краевое правительство. "По оперативным данным, в результате пожара падеж составил до 22 тысяч голов и до 12 тысяч голов были вынужденно забиты, что составляет три процента от всего поголовья птиц", — говорится в релизе. Пожар в одном из производственных цехов фабрики "Агроптица" в поселке Заводской произошел 11 января. Возгорание оперативно ликвидировали.Как отметило Министерство сельского хозяйства Приморского края, происшествие не окажет серьезного влияния на объемы производства курицы и не спровоцирует рост цен.
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье при пожаре на фабрике погибли 30 тысяч птиц
При пожаре на птицефабрике в Приморье погибли более 30 тысяч птиц