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В Смоленской области вынесли приговор участнику международного наркокартеля - РИА Новости, 13.01.2025
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17:40 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/prigovor-1993518033.html
В Смоленской области вынесли приговор участнику международного наркокартеля
В Смоленской области вынесли приговор участнику международного наркокартеля - РИА Новости, 13.01.2025
В Смоленской области вынесли приговор участнику международного наркокартеля
Участника международного наркокартеля, пытавшегося незаконно вывезти из России в Европу порядка 500 килограммов кокаина, осудили в Смоленской области на 18 лет... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T17:40:00+03:00
2025-01-13T17:40:00+03:00
происшествия
россия
европа
смоленская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Участника международного наркокартеля, пытавшегося незаконно вывезти из России в Европу порядка 500 килограммов кокаина, осудили в Смоленской области на 18 лет колонии строгого режима, сообщает УФСБ по региону. По данным управления, 6 апреля 2023 года на территории Смоленской области оперативники ФСБ России остановили два большегрузных автомобиля, в которых перевозилось около 500 килограммов кокаина. Водители-иностранцы были задержаны. "Как удалось установить сотрудникам органов безопасности, один из водителей входил в состав международного наркокартеля, специализирующегося на контрабанде особо крупных партий наркотических средств из Латинской Америки в страны Евросоюза для последующего незаконного сбыта. Второй фигурант не был осведомлен о нелегальном грузе", - говорится в сообщении. Участники преступного сообщества действовали как единый слаженный механизм, характеризовались организованностью и тщательной конспирацией, подчеркивают в УФСБ. По разработанной схеме, кокаин незаконно доставили в Россию, после чего пытались вывезти посредством грузовых автоперевозок в одну из стран Европы. По данным ведомства, с целью сокрытия наркотиков в передней части прицепа фуры был оборудован высокотехнологичный тайник, куда злоумышленники поместили запрещенные вещества в брикетах. "Смоленский районный суд вынес обвинительный приговор иностранцу в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщает УФСБ, отмечая, что осужденному 33 года.
https://ria.ru/20241206/kokain-1987659803.html
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происшествия, россия, европа, смоленская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Европа, Смоленская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Смоленской области вынесли приговор участнику международного наркокартеля

В Смоленской области перевозившему 500 кг кокаина иностранцу дали 18 лет колонии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Участника международного наркокартеля, пытавшегося незаконно вывезти из России в Европу порядка 500 килограммов кокаина, осудили в Смоленской области на 18 лет колонии строгого режима, сообщает УФСБ по региону.
По данным управления, 6 апреля 2023 года на территории Смоленской области оперативники ФСБ России остановили два большегрузных автомобиля, в которых перевозилось около 500 килограммов кокаина. Водители-иностранцы были задержаны.
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"Как удалось установить сотрудникам органов безопасности, один из водителей входил в состав международного наркокартеля, специализирующегося на контрабанде особо крупных партий наркотических средств из Латинской Америки в страны Евросоюза для последующего незаконного сбыта. Второй фигурант не был осведомлен о нелегальном грузе", - говорится в сообщении.
Участники преступного сообщества действовали как единый слаженный механизм, характеризовались организованностью и тщательной конспирацией, подчеркивают в УФСБ. По разработанной схеме, кокаин незаконно доставили в Россию, после чего пытались вывезти посредством грузовых автоперевозок в одну из стран Европы. По данным ведомства, с целью сокрытия наркотиков в передней части прицепа фуры был оборудован высокотехнологичный тайник, куда злоумышленники поместили запрещенные вещества в брикетах.
"Смоленский районный суд вынес обвинительный приговор иностранцу в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщает УФСБ, отмечая, что осужденному 33 года.
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