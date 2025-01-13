https://ria.ru/20250113/prigovor-1993518033.html

В Смоленской области вынесли приговор участнику международного наркокартеля

В Смоленской области вынесли приговор участнику международного наркокартеля - РИА Новости, 13.01.2025

В Смоленской области вынесли приговор участнику международного наркокартеля

Участника международного наркокартеля, пытавшегося незаконно вывезти из России в Европу порядка 500 килограммов кокаина, осудили в Смоленской области на 18 лет... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T17:40:00+03:00

2025-01-13T17:40:00+03:00

2025-01-13T17:40:00+03:00

происшествия

россия

европа

смоленская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Участника международного наркокартеля, пытавшегося незаконно вывезти из России в Европу порядка 500 килограммов кокаина, осудили в Смоленской области на 18 лет колонии строгого режима, сообщает УФСБ по региону. По данным управления, 6 апреля 2023 года на территории Смоленской области оперативники ФСБ России остановили два большегрузных автомобиля, в которых перевозилось около 500 килограммов кокаина. Водители-иностранцы были задержаны. "Как удалось установить сотрудникам органов безопасности, один из водителей входил в состав международного наркокартеля, специализирующегося на контрабанде особо крупных партий наркотических средств из Латинской Америки в страны Евросоюза для последующего незаконного сбыта. Второй фигурант не был осведомлен о нелегальном грузе", - говорится в сообщении. Участники преступного сообщества действовали как единый слаженный механизм, характеризовались организованностью и тщательной конспирацией, подчеркивают в УФСБ. По разработанной схеме, кокаин незаконно доставили в Россию, после чего пытались вывезти посредством грузовых автоперевозок в одну из стран Европы. По данным ведомства, с целью сокрытия наркотиков в передней части прицепа фуры был оборудован высокотехнологичный тайник, куда злоумышленники поместили запрещенные вещества в брикетах. "Смоленский районный суд вынес обвинительный приговор иностранцу в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщает УФСБ, отмечая, что осужденному 33 года.

https://ria.ru/20241206/kokain-1987659803.html

https://ria.ru/20241202/prigovor-1986879514.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, европа, смоленская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)