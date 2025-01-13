https://ria.ru/20250113/prigovor-1993419010.html
Суд вынес приговор двум боевикам "Айдара"*, задержанным в ЛНР
Суд вынес приговор двум боевикам "Айдара"*, задержанным в ЛНР - РИА Новости, 13.01.2025
Суд вынес приговор двум боевикам "Айдара"*, задержанным в ЛНР
Южный окружной военный суд приговорил двух боевиков запрещенного в РФ националистического батальона "Айдар"* к 18 годам лишения свободы каждого, сообщили РИА... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T09:39:00+03:00
2025-01-13T09:39:00+03:00
2025-01-13T09:52:00+03:00
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ЛУГАНСК, 13 янв — РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил двух боевиков запрещенного в РФ националистического батальона "Айдар"* к 18 годам лишения свободы каждого, сообщили РИА Новости в УФСБ по ЛНР."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность двух граждан Украины - боевиков националистического батальона "Айдар"*, которые добровольно приняли участие в боевых действиях против мирного населения Донбасса… Суд признал фигурантов виновными в совершении инкриминируемых преступлений и осудил на 18 лет лишения свободы каждого ", - рассказали в УФСБ.Дело было расследовано по статьям "Участие в террористическом сообществе" и "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" УК России.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20241203/azov-1987169179.html
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россия, луганская народная республика, украина, происшествия, луганск, луганская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Происшествия, Луганск, Луганская область
Суд вынес приговор двум боевикам "Айдара"*, задержанным в ЛНР
Суд приговорил к 18 годам лишения свободы 2 задержанных в ЛНР боевиков "Айдара"