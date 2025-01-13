В Приднестровье сообщили о критической ситуации в регионе
Глава правительства ПМР Розенберг оценил ситуацию в республике как критическую
© Sputnik / Irina LeahovaЗдание Верховного Совета Приднестровья в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
Здание Верховного Совета Приднестровья в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. В Приднестровье после прекращения поставок газа сложилась критическая ситуация, заявил глава правительства непризнанной республики Александр Розенберг на заседании оперштаба.
«
"Республика находится в очень непростых, практически критических условиях", — приводит его слова пресс-служба правительства ПМР.
В ПМР предложили "Турецкий поток" для поставок российского газа
11 декабря 2024, 12:20
Розенберг обратил внимание на то, что прекращение поставок газа привело к остановке большинства предприятий, за исключением производящих продукты питания. В сложившихся обстоятельствах приоритеты в распределении энергоресурсов были расставлены с учетом жизненно важных потребностей граждан и государства.
«
"В первую очередь обеспечиваются население, система здравоохранения и система социального обеспечения", — уточнил глава правительства.
По его словам, для некоторых предприятий ввели ночной график работы — это ЗАО "Электромаш", "Интерцентрлюкс", "Софтшуз" и другие.
"В ближайшее время в случае наличия свободной электроэнергии планируют перейти на работу ночью и другие предприятия", — добавил Розенберг.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной того стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.