https://ria.ru/20250113/pridnestrove-1993460538.html

В ПМР заявили о резком падении экспорта из-за остановки предприятий

В ПМР заявили о резком падении экспорта из-за остановки предприятий - РИА Новости, 13.01.2025

В ПМР заявили о резком падении экспорта из-за остановки предприятий

Экспорт из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за первые дни января упал на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T13:26:00+03:00

2025-01-13T13:26:00+03:00

2025-01-13T13:26:00+03:00

молдавия

кишинев

тирасполь

газпром

в мире

приднестровская молдавская республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100776/94/1007769485_0:0:3888:2188_1920x0_80_0_0_0861c9406f039b7766fcf471532f47c9.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Экспорт из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за первые дни января упал на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после остановки предприятий из-за энергокризиса, заявил в понедельник в ходе заседания оперативного штаба глава правительства ПМР Александр Розенберг. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. "Наибольшее снижение экспортных операций, как в относительном, так и в абсолютном выражении, произошло по металлам и изделиям из них, машиностроительной продукции, продукции химической промышленности. Полностью приостановлен экспорт цемента", - сказал Розенберг, слова которого приводит пресс-служба правительства ПМР. Премьер уточнил, что импорт в Приднестровье сократился на 43%, что в стоимостном выражении составляет 7 миллионов долларов США. По его словам, экспортные операции также демонстрируют спад, объемы которых снизились на 60%, что составляет 3,3 миллиона долларов. Розенберг также отметил, что ориентиром для сравнения выступили параметры 2024 года, сниженные из-за одностороннего введения Молдавией импортных пошлин. Он добавил, что причиной резкого падения показателей внешнеэкономической деятельности в 2025 году является прекращение поставок природного газа в Приднестровье и остановка ключевых предприятий. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250104/pridnestrove-1992513264.html

https://ria.ru/20250110/pridnestrove-1992969228.html

https://ria.ru/20250109/pridnestrove-1992905039.html

молдавия

кишинев

тирасполь

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, кишинев, тирасполь, газпром, в мире, приднестровская молдавская республика