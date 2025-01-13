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В ПМР заявили о резком падении экспорта из-за остановки предприятий - РИА Новости, 13.01.2025
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13:26 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/pridnestrove-1993460538.html
В ПМР заявили о резком падении экспорта из-за остановки предприятий
В ПМР заявили о резком падении экспорта из-за остановки предприятий - РИА Новости, 13.01.2025
В ПМР заявили о резком падении экспорта из-за остановки предприятий
Экспорт из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за первые дни января упал на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:26:00+03:00
2025-01-13T13:26:00+03:00
молдавия
кишинев
тирасполь
газпром
в мире
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Экспорт из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за первые дни января упал на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после остановки предприятий из-за энергокризиса, заявил в понедельник в ходе заседания оперативного штаба глава правительства ПМР Александр Розенберг. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. "Наибольшее снижение экспортных операций, как в относительном, так и в абсолютном выражении, произошло по металлам и изделиям из них, машиностроительной продукции, продукции химической промышленности. Полностью приостановлен экспорт цемента", - сказал Розенберг, слова которого приводит пресс-служба правительства ПМР. Премьер уточнил, что импорт в Приднестровье сократился на 43%, что в стоимостном выражении составляет 7 миллионов долларов США. По его словам, экспортные операции также демонстрируют спад, объемы которых снизились на 60%, что составляет 3,3 миллиона долларов. Розенберг также отметил, что ориентиром для сравнения выступили параметры 2024 года, сниженные из-за одностороннего введения Молдавией импортных пошлин. Он добавил, что причиной резкого падения показателей внешнеэкономической деятельности в 2025 году является прекращение поставок природного газа в Приднестровье и остановка ключевых предприятий. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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молдавия, кишинев, тирасполь, газпром, в мире, приднестровская молдавская республика
Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Газпром, В мире, Приднестровская Молдавская Республика
В ПМР заявили о резком падении экспорта из-за остановки предприятий

Премьер Розенберг: экспорт из Приднестровья за первые дни января упал на 60%

© AP Photo / Bela SzandelszkyПамятник у здания Верховного Совета в Тирасполе, Приднестровье
Памятник у здания Верховного Совета в Тирасполе, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Памятник у здания Верховного Совета в Тирасполе, Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Экспорт из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за первые дни января упал на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после остановки предприятий из-за энергокризиса, заявил в понедельник в ходе заседания оперативного штаба глава правительства ПМР Александр Розенберг.
С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
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"Наибольшее снижение экспортных операций, как в относительном, так и в абсолютном выражении, произошло по металлам и изделиям из них, машиностроительной продукции, продукции химической промышленности. Полностью приостановлен экспорт цемента", - сказал Розенберг, слова которого приводит пресс-служба правительства ПМР.
Премьер уточнил, что импорт в Приднестровье сократился на 43%, что в стоимостном выражении составляет 7 миллионов долларов США. По его словам, экспортные операции также демонстрируют спад, объемы которых снизились на 60%, что составляет 3,3 миллиона долларов.
Розенберг также отметил, что ориентиром для сравнения выступили параметры 2024 года, сниженные из-за одностороннего введения Молдавией импортных пошлин. Он добавил, что причиной резкого падения показателей внешнеэкономической деятельности в 2025 году является прекращение поставок природного газа в Приднестровье и остановка ключевых предприятий.
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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МолдавияКишиневТираспольГазпромВ миреПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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