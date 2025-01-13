https://ria.ru/20250113/premiya-1993456577.html

Фотокорреспондент РИА Новости отмечен особой отметкой жюри премии WSPA

Фотокорреспондент РИА Новости отмечен особой отметкой жюри премии WSPA - РИА Новости, 13.01.2025

Фотокорреспондент РИА Новости отмечен особой отметкой жюри премии WSPA

Фотокорреспондент РИА Новости Алексей Филиппов был отмечен особым упоминанием жюри самой престижной в мире премии в области спортивной фотографии – World Sports РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T13:08:00+03:00

2025-01-13T13:08:00+03:00

2025-01-13T13:10:00+03:00

россия

фотография

алексей филиппов

риа новости

новости агентства

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993452206_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_74635d9cb5856f7031274ed2e66efa79.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Фотокорреспондент РИА Новости Алексей Филиппов был отмечен особым упоминанием жюри самой престижной в мире премии в области спортивной фотографии – World Sports Photography Awards. На конкурс было подано 13000 работ от фотографов из 96 стран мира.Его снимок "Биатлон", сделанный во время Всероссийской олимпиады сильнейших в городе Златоуст Челябинской области, удостоен особой отметки в номинации "Зимние виды спорта" (Winter Sports).Премия World Sports Photography Awards – крупнейшая в области мировой спортивной фотографии. Ею отмечаются как профессионалы, так и любители. В состав жюри конкурса входят ведущие представители международной спортивной журналистики и менеджмента, победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира.

https://ria.ru/20241206/premiya-1987739625.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фотография, алексей филиппов, риа новости, новости агентства