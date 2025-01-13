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Фотокорреспондент РИА Новости отмечен особой отметкой жюри премии WSPA - РИА Новости, 13.01.2025
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13:08 13.01.2025 (обновлено: 13:10 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/premiya-1993456577.html
Фотокорреспондент РИА Новости отмечен особой отметкой жюри премии WSPA
Фотокорреспондент РИА Новости отмечен особой отметкой жюри премии WSPA - РИА Новости, 13.01.2025
Фотокорреспондент РИА Новости отмечен особой отметкой жюри премии WSPA
Фотокорреспондент РИА Новости Алексей Филиппов был отмечен особым упоминанием жюри самой престижной в мире премии в области спортивной фотографии – World Sports РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:08:00+03:00
2025-01-13T13:10:00+03:00
россия
фотография
алексей филиппов
риа новости
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Фотокорреспондент РИА Новости Алексей Филиппов был отмечен особым упоминанием жюри самой престижной в мире премии в области спортивной фотографии – World Sports Photography Awards. На конкурс было подано 13000 работ от фотографов из 96 стран мира.Его снимок "Биатлон", сделанный во время Всероссийской олимпиады сильнейших в городе Златоуст Челябинской области, удостоен особой отметки в номинации "Зимние виды спорта" (Winter Sports).Премия World Sports Photography Awards – крупнейшая в области мировой спортивной фотографии. Ею отмечаются как профессионалы, так и любители. В состав жюри конкурса входят ведущие представители международной спортивной журналистики и менеджмента, победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира.
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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россия, фотография, алексей филиппов, риа новости, новости агентства
Россия, Фотография, Алексей Филиппов, РИА Новости, Новости агентства
Фотокорреспондент РИА Новости отмечен особой отметкой жюри премии WSPA

Фотокор РИА Новости отмечен особой отметкой от World Sports Photography Awards

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСпортсмен на дистанции мужской эстафеты 4 х 7.5 км II Всероссийской спартакиады сильнейших в Златоусте
Спортсмен на дистанции мужской эстафеты 4 х 7.5 км II Всероссийской спартакиады сильнейших в Златоусте - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Фотокорреспондент РИА Новости Алексей Филиппов был отмечен особым упоминанием жюри самой престижной в мире премии в области спортивной фотографии – World Sports Photography Awards. На конкурс было подано 13000 работ от фотографов из 96 стран мира.
Его снимок "Биатлон", сделанный во время Всероссийской олимпиады сильнейших в городе Златоуст Челябинской области, удостоен особой отметки в номинации "Зимние виды спорта" (Winter Sports).
Денис Морозов и Алиса Осипова - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Журналисты РИА Новости получили награды на конкурсе "ПРО Образование"
6 декабря 2024, 17:35
Премия World Sports Photography Awards – крупнейшая в области мировой спортивной фотографии. Ею отмечаются как профессионалы, так и любители. В состав жюри конкурса входят ведущие представители международной спортивной журналистики и менеджмента, победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира.
 
РоссияФотографияАлексей ФилипповРИА НовостиНовости агентства
 
 
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