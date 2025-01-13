https://ria.ru/20250113/pravitelstvo-1993455068.html
Единственного кормильца в многодетной семье могут запретить увольнять
Единственного кормильца в многодетной семье могут запретить увольнять - РИА Новости, 13.01.2025
Единственного кормильца в многодетной семье могут запретить увольнять
Правительство предварительно поддержало законопроект, предусматривающий запрет увольнять родителя, если это единственный кормилец в многодетной семье, следует... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:55:00+03:00
2025-01-13T12:55:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Правительство предварительно поддержало законопроект, предусматривающий запрет увольнять родителя, если это единственный кормилец в многодетной семье, следует из проекта отзыва кабмина, который имеется в распоряжении РИА Новости."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", — говорится в документе.В правительстве обратили внимание на то, что законопроект не учитывает случаи, когда один из родителей официально не работает, но зарабатывает (если он индивидуальный предприниматель или получает иной доход)."Вместе с тем необходимо учитывать, что значительное расширение трудовых гарантий для отдельных категорий работников, в том числе с учетом уже предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, может повлечь за собой снижение конкурентоспособности таких работников на рынке труда в связи с тем, что их трудоустройство возлагает на работодателей дополнительные финансовые и административные издержки", — пояснили в правительстве. Речь идет о многодетных семьях с детьми в возрасте до 14 лет, в которых другой родитель не состоит в трудовых отношениях. Сейчас, согласно Трудовому кодексу, работодатели не имеют права увольнять таких работников, только если младшему ребенку в семье не исполнилось три года. Авторы законопроекта предлагают снять это ограничение.
https://ria.ru/20241230/putin-1992078781.html
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общество, россия
Единственного кормильца в многодетной семье могут запретить увольнять
В России могут запретить увольнять единственного кормильца в многодетной семье
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Правительство предварительно поддержало законопроект, предусматривающий запрет увольнять родителя, если это единственный кормилец в многодетной семье, следует из проекта отзыва кабмина, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", — говорится в документе.
В правительстве обратили внимание на то, что законопроект не учитывает случаи, когда один из родителей официально не работает, но зарабатывает (если он индивидуальный предприниматель или получает иной доход).
"Вместе с тем необходимо учитывать, что значительное расширение трудовых гарантий для отдельных категорий работников, в том числе с учетом уже предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации
, может повлечь за собой снижение конкурентоспособности таких работников на рынке труда в связи с тем, что их трудоустройство возлагает на работодателей дополнительные финансовые и административные издержки", — пояснили в правительстве.
Речь идет о многодетных семьях с детьми в возрасте до 14 лет, в которых другой родитель не состоит в трудовых отношениях. Сейчас, согласно Трудовому кодексу, работодатели не имеют права увольнять таких работников, только если младшему ребенку в семье не исполнилось три года. Авторы законопроекта предлагают снять это ограничение.