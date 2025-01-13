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"Три миллиона". В США сделали мрачное заявление после пожаров в Калифорнии
"Три миллиона". В США сделали мрачное заявление после пожаров в Калифорнии - РИА Новости, 13.01.2025
"Три миллиона". В США сделали мрачное заявление после пожаров в Калифорнии
В ближайшие годы ожидается рост риска лесных пожаров в США, связанных с изменением климата, пишет журнал National Geogfaphic. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T02:37:00+03:00
2025-01-13T02:37:00+03:00
2025-01-13T02:37:00+03:00
в мире
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В ближайшие годы ожидается рост риска лесных пожаров в США, связанных с изменением климата, пишет журнал National Geogfaphic."Поскольку на большей части территории США станет жарче и суше из-за изменения климата, ожидается, что возрастет рост риска лесных пожаров. <...> Все больше домов и сооружений, вероятно, будут находиться под угрозой", — говорится в публикации.Отмечается, что природная стихия грозит стереть с лица земли огромные территории буквально за мгновение из-за огромной скорости. Как утверждается, огонь может обогнать человека за считанные минуты. При этом с начала тысячелетия количество разрушений, связанных с лесными пожарами в США, заметно выросли."С 2000 года в среднем 72 тысячи 400 лесных пожаров уничтожили почти три миллиона гектаров земли в США, что вдвое превышает количество выжженной (территории. — Прим. ред.) в 1990-х", — указывается в статье.Лесные пожары начали активно распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. Метеорологи связывают это с сухими и крайне ветреными погодными условиями.По оценке сервиса наблюдения за погодой AccuWeather, ущерб уже составляет около 150 миллиардов долларов. Сгорели дома многих известных голливудских актеров, в том числе Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис, Мела Гибсона и других.
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в мире, лесные пожары в калифорнии в 2025 году, сша, лос-анджелес
В мире, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году, США, Лос-Анджелес
"Три миллиона". В США сделали мрачное заявление после пожаров в Калифорнии
NG: из-за изменения климата ожидается рост риска лесных пожаров в США