https://ria.ru/20250113/pozhary-1993404161.html
Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 24
Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 24 - РИА Новости, 13.01.2025
Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 24
Из-за пожаров в Калифорнии погибли как минимум 24 человека, передает телеканал ABC News со ссылкой на подсчет департамента судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T04:58:00+03:00
2025-01-13T04:58:00+03:00
2025-01-13T05:59:00+03:00
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лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Из-за пожаров в Калифорнии погибли как минимум 24 человека, передает телеканал ABC News со ссылкой на подсчет департамента судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес.Ранее сообщалось о 16 жертвах."Подтверждена гибель 16 человек при пожаре "Итон" и восьми человек при пожаре Палисейдс", — говорится в материале.Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. Более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, оказались уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
https://ria.ru/20250113/pozhary_ssha-1993399570.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лос-анджелес, калифорния, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 24
Число погибших из-за пожаров в Калифорнии достигло 24 человека