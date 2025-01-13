Рейтинг@Mail.ru
Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 24 - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:58 13.01.2025 (обновлено: 05:59 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/pozhary-1993404161.html
Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 24
Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 24 - РИА Новости, 13.01.2025
Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 24
Из-за пожаров в Калифорнии погибли как минимум 24 человека, передает телеканал ABC News со ссылкой на подсчет департамента судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T04:58:00+03:00
2025-01-13T05:59:00+03:00
в мире
лос-анджелес
калифорния
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992907342_0:83:3070:1810_1920x0_80_0_0_be81bf29e4c20dec9d2ec85041e1e670.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Из-за пожаров в Калифорнии погибли как минимум 24 человека, передает телеканал ABC News со ссылкой на подсчет департамента судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес.Ранее сообщалось о 16 жертвах."Подтверждена гибель 16 человек при пожаре "Итон" и восьми человек при пожаре Палисейдс", — говорится в материале.Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. Более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, оказались уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
https://ria.ru/20250113/pozhary_ssha-1993399570.html
https://ria.ru/20250112/mask-1993377621.html
лос-анджелес
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992907342_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_4a76859cc87caa091b9a67e2c6e938d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лос-анджелес, калифорния, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 24

Число погибших из-за пожаров в Калифорнии достигло 24 человека

© AP Photo / Ethan SwopeСгоревшие автомобили и здания в Алтадине, Калифорния
Сгоревшие автомобили и здания в Алтадине, Калифорния - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Ethan Swope
Сгоревшие автомобили и здания в Алтадине, Калифорния. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Из-за пожаров в Калифорнии погибли как минимум 24 человека, передает телеканал ABC News со ссылкой на подсчет департамента судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес.
Ранее сообщалось о 16 жертвах.
Тушение пожара в Голливуде - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
"Три миллиона". В США сделали мрачное заявление после пожаров в Калифорнии
02:37
"Подтверждена гибель 16 человек при пожаре "Итон" и восьми человек при пожаре Палисейдс", — говорится в материале.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. Более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, оказались уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Маск усомнился в климатических причинах пожаров в Калифорнии
Вчера, 19:46
 
В миреЛос-АнджелесКалифорнияЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала