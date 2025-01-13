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В здании госпиталя в Туле ликвидировали открытое горение
В здании госпиталя в Туле ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 13.01.2025
В здании госпиталя в Туле ликвидировали открытое горение
Открытое горение в здании военного госпиталя на улице Советской в Туле ликвидировано, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T22:29:00+03:00
2025-01-13T22:29:00+03:00
2025-01-13T22:31:00+03:00
россия
тульская область
тула
дмитрий миляев
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТУЛА, 13 янв - РИА Новости. Открытое горение в здании военного госпиталя на улице Советской в Туле ликвидировано, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале."В 22.05 открытое горение в здании военного госпиталя на Советской в городе Туле ликвидировано", - написал Миляев.Как сообщало ранее правительство Тульской области, пожар произошел в здании военного госпиталя на улице Советской в Туле. Из здания были эвакуированы 57 человек, погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания - неисправность электропроводки. По информации губернатора Дмитрия Миляева, находившиеся на лечении военнослужащие срочной службы размещены в других лечебных учреждениях Минобороны РФ. В тушении пожара задействованы 22 единицы техники и 65 человек личного состава МЧС.
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Работа пожарных на месте горящего госпиталя в Туле
Работа пожарных на месте горящего госпиталя в Туле
2025-01-13T22:29
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Горящая кровля госпиталя в Туле
Огонь уничтожил ещё часть кровли госпиталя в Туле, открытое пламя поднимается на несколько метров, передает корреспондент РИА Новости
2025-01-13T22:29
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россия, тульская область, тула, дмитрий миляев, происшествия, видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Тульская область, Тула, Дмитрий Миляев, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В здании госпиталя в Туле ликвидировали открытое горение
Миляев: в здании военного госпиталя в Туле ликвидировали открытое горение