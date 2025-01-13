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В здании госпиталя в Туле ликвидировали открытое горение

В здании госпиталя в Туле ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 13.01.2025

В здании госпиталя в Туле ликвидировали открытое горение

Открытое горение в здании военного госпиталя на улице Советской в Туле ликвидировано, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T22:29:00+03:00

2025-01-13T22:29:00+03:00

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россия

тульская область

тула

дмитрий миляев

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТУЛА, 13 янв - РИА Новости. Открытое горение в здании военного госпиталя на улице Советской в Туле ликвидировано, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале."В 22.05 открытое горение в здании военного госпиталя на Советской в городе Туле ликвидировано", - написал Миляев.Как сообщало ранее правительство Тульской области, пожар произошел в здании военного госпиталя на улице Советской в Туле. Из здания были эвакуированы 57 человек, погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания - неисправность электропроводки. По информации губернатора Дмитрия Миляева, находившиеся на лечении военнослужащие срочной службы размещены в других лечебных учреждениях Минобороны РФ. В тушении пожара задействованы 22 единицы техники и 65 человек личного состава МЧС.

россия

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тула

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Работа пожарных на месте горящего госпиталя в Туле Работа пожарных на месте горящего госпиталя в Туле 2025-01-13T22:29 true PT0M10S

Горящая кровля госпиталя в Туле Огонь уничтожил ещё часть кровли госпиталя в Туле, открытое пламя поднимается на несколько метров, передает корреспондент РИА Новости 2025-01-13T22:29 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, тульская область, тула, дмитрий миляев, происшествия, видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)