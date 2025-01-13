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В Москве задержали мужчину, устроившего пожар в многоэтажке
В Москве задержали мужчину, устроившего пожар в многоэтажке - РИА Новости, 13.01.2025
В Москве задержали мужчину, устроившего пожар в многоэтажке
Полиция задержала подозреваемого в связи с пожаром в девятиэтажном здании на юго-западе Москвы, мотив выясняется, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T22:24:00+03:00
2025-01-13T22:24:00+03:00
2025-01-13T22:24:00+03:00
россия
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происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в связи с пожаром в девятиэтажном здании на юго-западе Москвы, мотив выясняется, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В столичном главке МЧС уточнили, что на проспекте Вернадского произошло возгорание личных вещей и мебели в квартире на первом этаже девятиэтажного дома. С верхних этажей сотрудники МЧС России спасли трех человек, один из них - ребенок. "Подозреваемый задержан, мотив пока выясняется", - сказал собеседник агентства в правоохранительных органах. Пожар на площади 40 квадратных метров ликвидировали 29 огнеборцев, задействовано восемь единиц техники.
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россия, москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Москва, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве задержали мужчину, устроившего пожар в многоэтажке
Полиция выясняет мотив мужчины, устроившего пожар в доме на юго-западе Москвы