https://ria.ru/20250113/pozhar-1993550523.html

В Москве задержали мужчину, устроившего пожар в многоэтажке

В Москве задержали мужчину, устроившего пожар в многоэтажке - РИА Новости, 13.01.2025

В Москве задержали мужчину, устроившего пожар в многоэтажке

Полиция задержала подозреваемого в связи с пожаром в девятиэтажном здании на юго-западе Москвы, мотив выясняется, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T22:24:00+03:00

2025-01-13T22:24:00+03:00

2025-01-13T22:24:00+03:00

россия

москва

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в связи с пожаром в девятиэтажном здании на юго-западе Москвы, мотив выясняется, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В столичном главке МЧС уточнили, что на проспекте Вернадского произошло возгорание личных вещей и мебели в квартире на первом этаже девятиэтажного дома. С верхних этажей сотрудники МЧС России спасли трех человек, один из них - ребенок. "Подозреваемый задержан, мотив пока выясняется", - сказал собеседник агентства в правоохранительных органах. Пожар на площади 40 квадратных метров ликвидировали 29 огнеборцев, задействовано восемь единиц техники.

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россия, москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)