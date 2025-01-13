Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали мужчину, устроившего пожар в многоэтажке - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:24 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/pozhar-1993550523.html
В Москве задержали мужчину, устроившего пожар в многоэтажке
В Москве задержали мужчину, устроившего пожар в многоэтажке - РИА Новости, 13.01.2025
В Москве задержали мужчину, устроившего пожар в многоэтажке
Полиция задержала подозреваемого в связи с пожаром в девятиэтажном здании на юго-западе Москвы, мотив выясняется, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T22:24:00+03:00
2025-01-13T22:24:00+03:00
россия
москва
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в связи с пожаром в девятиэтажном здании на юго-западе Москвы, мотив выясняется, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В столичном главке МЧС уточнили, что на проспекте Вернадского произошло возгорание личных вещей и мебели в квартире на первом этаже девятиэтажного дома. С верхних этажей сотрудники МЧС России спасли трех человек, один из них - ребенок. "Подозреваемый задержан, мотив пока выясняется", - сказал собеседник агентства в правоохранительных органах. Пожар на площади 40 квадратных метров ликвидировали 29 огнеборцев, задействовано восемь единиц техники.
https://ria.ru/20250113/mercedes-1993419557.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Москва, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве задержали мужчину, устроившего пожар в многоэтажке

Полиция выясняет мотив мужчины, устроившего пожар в доме на юго-западе Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в связи с пожаром в девятиэтажном здании на юго-западе Москвы, мотив выясняется, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В столичном главке МЧС уточнили, что на проспекте Вернадского произошло возгорание личных вещей и мебели в квартире на первом этаже девятиэтажного дома. С верхних этажей сотрудники МЧС России спасли трех человек, один из них - ребенок.
"Подозреваемый задержан, мотив пока выясняется", - сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.
Пожар на площади 40 квадратных метров ликвидировали 29 огнеборцев, задействовано восемь единиц техники.
Пожарная машина в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
На севере Москвы полностью сгорел легковой Mercedes
Вчера, 09:42
 
РоссияМоскваПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала