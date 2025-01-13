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Огонь уничтожил еще часть кровли горящего госпиталя в Туле
Огонь уничтожил еще часть кровли горящего госпиталя в Туле - РИА Новости, 13.01.2025
Огонь уничтожил еще часть кровли горящего госпиталя в Туле
Огонь уничтожил еще часть кровли горящего госпиталя в Туле, открытое пламя поднимается на несколько метров, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T19:49:00+03:00
2025-01-13T19:49:00+03:00
2025-01-13T19:49:00+03:00
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ТУЛА, 13 янв – РИА Новости. Огонь уничтожил еще часть кровли горящего госпиталя в Туле, открытое пламя поднимается на несколько метров, передает корреспондент РИА Новости Как сообщало ранее правительство Тульской области, пожар произошел в здании военного госпиталя на улице Советской в Туле. Из здания были эвакуированы 57 человек, погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки. По информации губернатора Дмитрия Миляева, находившиеся на лечении военнослужащие срочной службы размещены в других лечебных учреждениях Минобороны РФ. Корреспондент РИА Новости уже был очевидцем обрушения части кровли трехэтажного здания военного госпиталя. Позднее пожар уничтожил еще часть кровли, которая также обрушилась. Огонь поднимается на несколько метров вверх.
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Горящая кровля госпиталя в Туле
Огонь уничтожил ещё часть кровли госпиталя в Туле, открытое пламя поднимается на несколько метров, передает корреспондент РИА Новости
2025-01-13T19:49
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россия, тула, тульская область, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Тула, Тульская область, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Огонь уничтожил еще часть кровли горящего госпиталя в Туле
Пламя над военным госпиталем в Туле уничтожило еще часть кровли