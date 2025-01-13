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На горящем здании военного госпиталя в Туле обрушился шпиль
На горящем здании военного госпиталя в Туле обрушился шпиль - РИА Новости, 13.01.2025
На горящем здании военного госпиталя в Туле обрушился шпиль
Шпиль на горящем здании военного госпиталя в Туле обрушился вслед за кровлей, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T18:29:00+03:00
2025-01-13T18:29:00+03:00
2025-01-13T22:49:00+03:00
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ТУЛА, 13 янв — РИА Новости. Шпиль на горящем здании военного госпиталя в Туле обрушился вслед за кровлей, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Как сообщало ранее правительство Тульской области, пожар произошел в здании военного госпиталя на улице Советской. Из здания были эвакуированы 57 человек, погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания — неисправность электропроводки. Корреспондент РИА Новости уже был очевидцем обрушения части кровли трехэтажного здания военного госпиталя. Несмотря на усилия пожарных, огонь продолжает распространяться. На данный момент пламя наблюдается на том месте, где был шпиль. Он упал внутрь здания, затронув третий и второй этажи. Огонь сконцентрирован в той области, где произошло обрушение. Кроме того, горит кровля на другой части здания, которая не была затронута обрушением. Пожар также охватил третий и второй этажи в этой части.
https://ria.ru/20250113/tula-1993486774.html
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Горящая кровля госпиталя в Туле
Огонь уничтожил ещё часть кровли госпиталя в Туле, открытое пламя поднимается на несколько метров, передает корреспондент РИА Новости
2025-01-13T18:29
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россия, тульская область, тула, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Тульская область, Тула, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На горящем здании военного госпиталя в Туле обрушился шпиль
На горящем здании военного госпиталя в Туле вслед за кровлей обрушился шпиль