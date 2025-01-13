https://ria.ru/20250113/pozhar-1993527643.html

На горящем здании военного госпиталя в Туле обрушился шпиль

На горящем здании военного госпиталя в Туле обрушился шпиль - РИА Новости, 13.01.2025

На горящем здании военного госпиталя в Туле обрушился шпиль

Шпиль на горящем здании военного госпиталя в Туле обрушился вслед за кровлей, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T18:29:00+03:00

2025-01-13T18:29:00+03:00

2025-01-13T22:49:00+03:00

россия

тульская область

тула

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993537143_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_250f33d7c7a35bfcce1d84a76bb31ee3.jpg

ТУЛА, 13 янв — РИА Новости. Шпиль на горящем здании военного госпиталя в Туле обрушился вслед за кровлей, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Как сообщало ранее правительство Тульской области, пожар произошел в здании военного госпиталя на улице Советской. Из здания были эвакуированы 57 человек, погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания — неисправность электропроводки. Корреспондент РИА Новости уже был очевидцем обрушения части кровли трехэтажного здания военного госпиталя. Несмотря на усилия пожарных, огонь продолжает распространяться. На данный момент пламя наблюдается на том месте, где был шпиль. Он упал внутрь здания, затронув третий и второй этажи. Огонь сконцентрирован в той области, где произошло обрушение. Кроме того, горит кровля на другой части здания, которая не была затронута обрушением. Пожар также охватил третий и второй этажи в этой части.

https://ria.ru/20250113/tula-1993486774.html

россия

тульская область

тула

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Горящая кровля госпиталя в Туле Огонь уничтожил ещё часть кровли госпиталя в Туле, открытое пламя поднимается на несколько метров, передает корреспондент РИА Новости 2025-01-13T18:29 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, тульская область, тула, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия