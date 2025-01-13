https://ria.ru/20250113/pozhar-1993515669.html

Эвакуированных из горящего госпиталя в Туле военных разместили в больницах

Эвакуированных из горящего госпиталя в Туле военных разместили в больницах - РИА Новости, 13.01.2025

Эвакуированных из горящего госпиталя в Туле военных разместили в больницах

Все эвакуированные из горящего госпиталя в Туле пациенты размещены в других медучреждениях Минобороны, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T17:29:00+03:00

2025-01-13T17:29:00+03:00

2025-01-13T17:55:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тула

происшествия

тульская область

дмитрий миляев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Все эвакуированные из горящего госпиталя в Туле пациенты размещены в других медучреждениях Минобороны, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Миляев сообщил в своем Telegram-канале, что силами МЧС России по Тульской области продолжается тушение пожара в госпитале Минобороны на улице Советской в Туле. "Все находящиеся на лечении военнослужащие срочной службы эвакуированы и уже размещены в других лечебных учреждениях Минобороны", - написал он. Как сообщало ранее правительство Тульской области, пожар произошел в здании военного госпиталя на улице Советской. Из здания были эвакуированы 57 человек, погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки.

https://ria.ru/20250113/tula-1993486774.html

тула

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тула, происшествия, тульская область, дмитрий миляев