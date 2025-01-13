https://ria.ru/20250113/pozhar-1993507382.html

СМИ назвали еще одну возможную причину пожара в Калифорнии

СМИ назвали еще одну возможную причину пожара в Калифорнии - РИА Новости, 13.01.2025

СМИ назвали еще одну возможную причину пожара в Калифорнии

Причиной разрушительного пожара в каньоне Итон в Калифорнии, который уничтожил более 7 тысяч строений, могла стать трансмиссионная вышка, сообщает газета Los... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T16:57:00+03:00

2025-01-13T16:57:00+03:00

2025-01-13T16:57:00+03:00

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лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Причиной разрушительного пожара в каньоне Итон в Калифорнии, который уничтожил более 7 тысяч строений, могла стать трансмиссионная вышка, сообщает газета Los Angeles Times. "Пока официальные лица пытаются установить причину пожара, уничтожившего, по оценкам, около 7 тысяч строений в Альтадене и окрестностях. Следователи снова и снова возвращаются к одному месту: электропередающей вышке в каньоне Итон", — отмечает издание. Представитель департамента лесного и противопожарного контроля Калифорнии Уэйн Хауэртон подтвердил газете, что доступ к району, где находится вышка, закрыт. "Никому, кроме следователей, туда нельзя", — заявил он, добавив, что сейчас расследуется версия о связи этой вышки с началом пожара. Тем временем жители района предоставили Los Angeles Times фотографии и видеозаписи, на которых первые языки пламени якобы видны у основания трансмиссионной вышки. Один из очевидцев, рассказал, что, вернувшись домой, заметил яркое свечение и кольцо огня вокруг вышки. По данным газеты, энергетическая компания Southern California Edison, которой принадлежит вышка, отрицает ответственность за инцидент, заявляя, что их оборудование работало без сбоев. Ранее компания, обслуживающая 15 миллионов человек в Калифорнии, сообщила о проводимом в ее отношении расследовании по поводу возможной связи начала одного из масштабных пожаров в штате после повреждения ее линии электропередачи в день возгорания. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.

https://ria.ru/20250113/pozhar-1993418803.html

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в мире, калифорния, лос-анджелес, лесные пожары в калифорнии в 2025 году