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Власти назвали причину пожара в здании госпиталя в Туле - РИА Новости, 13.01.2025
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15:39 13.01.2025 (обновлено: 15:47 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/pozhar-1993485542.html
Власти назвали причину пожара в здании госпиталя в Туле
Власти назвали причину пожара в здании госпиталя в Туле - РИА Новости, 13.01.2025
Власти назвали причину пожара в здании госпиталя в Туле
Предварительная причина возгорания в здании госпиталя в Туле – неисправность электропроводки, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:39:00+03:00
2025-01-13T15:47:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Предварительная причина возгорания в здании госпиталя в Туле – неисправность электропроводки, сообщили в правительстве региона.Как сообщается, пожар произошел в здании военного госпиталя на улице Советской."Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки", - говорится в сообщении на сайте правительства Тульской области.
https://ria.ru/20250113/tula-1993486774.html
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происшествия, тула, тульская область
Происшествия, Тула, Тульская область
Власти назвали причину пожара в здании госпиталя в Туле

Неисправность электропроводки стала причиной пожара в здании госпиталя в Туле

© РИА Новости / Алексей Пиратов | Перейти в медиабанкПожар в здании военного госпиталя в Туле
Пожар в здании военного госпиталя в Туле - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Алексей Пиратов
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Пожар в здании военного госпиталя в Туле
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Предварительная причина возгорания в здании госпиталя в Туле – неисправность электропроводки, сообщили в правительстве региона.
Как сообщается, пожар произошел в здании военного госпиталя на улице Советской.
"Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки", - говорится в сообщении на сайте правительства Тульской области.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар в здании военного госпиталя на Советской улице в Туле - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Появились подробности пожара в Туле
Вчера, 15:46
 
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