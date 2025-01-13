https://ria.ru/20250113/pozhar-1993485542.html

Власти назвали причину пожара в здании госпиталя в Туле

Власти назвали причину пожара в здании госпиталя в Туле - РИА Новости, 13.01.2025

Власти назвали причину пожара в здании госпиталя в Туле

Предварительная причина возгорания в здании госпиталя в Туле – неисправность электропроводки, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T15:39:00+03:00

2025-01-13T15:39:00+03:00

2025-01-13T15:47:00+03:00

происшествия

тула

тульская область

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Предварительная причина возгорания в здании госпиталя в Туле – неисправность электропроводки, сообщили в правительстве региона.Как сообщается, пожар произошел в здании военного госпиталя на улице Советской."Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки", - говорится в сообщении на сайте правительства Тульской области.

https://ria.ru/20250113/tula-1993486774.html

тула

тульская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тула, тульская область