https://ria.ru/20250113/pozhar-1993485542.html
Власти назвали причину пожара в здании госпиталя в Туле
Власти назвали причину пожара в здании госпиталя в Туле - РИА Новости, 13.01.2025
Власти назвали причину пожара в здании госпиталя в Туле
Предварительная причина возгорания в здании госпиталя в Туле – неисправность электропроводки, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:39:00+03:00
2025-01-13T15:39:00+03:00
2025-01-13T15:47:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Предварительная причина возгорания в здании госпиталя в Туле – неисправность электропроводки, сообщили в правительстве региона.Как сообщается, пожар произошел в здании военного госпиталя на улице Советской."Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки", - говорится в сообщении на сайте правительства Тульской области.
https://ria.ru/20250113/tula-1993486774.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тула, тульская область
Происшествия, Тула, Тульская область
Власти назвали причину пожара в здании госпиталя в Туле
Неисправность электропроводки стала причиной пожара в здании госпиталя в Туле