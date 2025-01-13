https://ria.ru/20250113/pozhar-1993481988.html
В Туле загорелась поликлиника
В Туле загорелась поликлиника - РИА Новости, 13.01.2025
В Туле загорелась поликлиника
В Туле загорелась поликлиника, проводится эвакуация людей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:26:00+03:00
2025-01-13T15:26:00+03:00
2025-01-13T17:08:00+03:00
происшествия
тула
тульская область
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Туле загорелась поликлиника, проводится эвакуация людей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит горение на третьем этаже здания. Предварительно, возгорание началось в бытовом помещении", — сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара составляет 900 квадратных метров. Кровля здания частично обрушилась.Как уточнили в правительстве Тульской области, возгорание произошло в военном госпитале на улице Советской, где лечились срочники. Эвакуировали 57 человек, погибших и пострадавших нет. Отмечается, что предварительная причина ЧП — неисправность электропроводки.
https://ria.ru/20250112/bolnitsa-1993333897.html
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тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обрушение кровли горящего в Туле госпиталя
Кровля горящего в Туле госпиталя частично обрушилась, передает корреспондент РИА Новости.
2025-01-13T15:26
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тула, тульская область
Происшествия, Тула, Тульская область