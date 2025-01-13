https://ria.ru/20250113/pozhar-1993481988.html

В Туле загорелась поликлиника

В Туле загорелась поликлиника - РИА Новости, 13.01.2025

В Туле загорелась поликлиника

В Туле загорелась поликлиника, проводится эвакуация людей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T15:26:00+03:00

2025-01-13T15:26:00+03:00

2025-01-13T17:08:00+03:00

происшествия

тула

тульская область

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Туле загорелась поликлиника, проводится эвакуация людей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит горение на третьем этаже здания. Предварительно, возгорание началось в бытовом помещении", — сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара составляет 900 квадратных метров. Кровля здания частично обрушилась.Как уточнили в правительстве Тульской области, возгорание произошло в военном госпитале на улице Советской, где лечились срочники. Эвакуировали 57 человек, погибших и пострадавших нет. Отмечается, что предварительная причина ЧП — неисправность электропроводки.

https://ria.ru/20250112/bolnitsa-1993333897.html

тула

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обрушение кровли горящего в Туле госпиталя Кровля горящего в Туле госпиталя частично обрушилась, передает корреспондент РИА Новости. 2025-01-13T15:26 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

происшествия, тула, тульская область