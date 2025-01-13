https://ria.ru/20250113/pozhar-1993480428.html
В Туле загорелась поликлиника
В Туле загорелась поликлиника - РИА Новости, 13.01.2025
В Туле загорелась поликлиника
Поликлиника загорелась на площади порядка 900 квадратных метров в Туле, проводится эвакуация людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:18:00+03:00
2025-01-13T15:18:00+03:00
2025-01-13T17:07:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Поликлиника загорелась на площади порядка 900 квадратных метров в Туле, проводится эвакуация людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит горение на третьем этаже здания... поликлиники. Предварительно, возгорание началось в бытовом помещении", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара составляет 900 квадратных метров. Проводится эвакуация посетителей и персонала."Раненые в поликлинике не находились", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250112/bolnitsa-1993333897.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа МЧС на месте пожара в тульском госпитале
Кадры РИА Новости с места пожара в Туле, где горит госпиталь. Из-под кровли вырываются языки пламени, движение у здания перекрыто. Власти региона сообщили, что погибших и пострадавших нет, эвакуированы несколько десятков человек.
2025-01-13T15:18
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тула
В Туле загорелась поликлиника
В Туле загорелась поликлиника на площади 900 квадратов