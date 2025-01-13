https://ria.ru/20250113/pozhar-1993480428.html

В Туле загорелась поликлиника

В Туле загорелась поликлиника - РИА Новости, 13.01.2025

В Туле загорелась поликлиника

Поликлиника загорелась на площади порядка 900 квадратных метров в Туле, проводится эвакуация людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.01.2025

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2025-01-13T15:18:00+03:00

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происшествия

тула

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Поликлиника загорелась на площади порядка 900 квадратных метров в Туле, проводится эвакуация людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит горение на третьем этаже здания... поликлиники. Предварительно, возгорание началось в бытовом помещении", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара составляет 900 квадратных метров. Проводится эвакуация посетителей и персонала."Раненые в поликлинике не находились", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250112/bolnitsa-1993333897.html

тула

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Работа МЧС на месте пожара в тульском госпитале Кадры РИА Новости с места пожара в Туле, где горит госпиталь. Из-под кровли вырываются языки пламени, движение у здания перекрыто. Власти региона сообщили, что погибших и пострадавших нет, эвакуированы несколько десятков человек. 2025-01-13T15:18 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тула