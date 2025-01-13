Рейтинг@Mail.ru
В Туле загорелась поликлиника - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 13.01.2025 (обновлено: 17:07 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/pozhar-1993480428.html
В Туле загорелась поликлиника
В Туле загорелась поликлиника - РИА Новости, 13.01.2025
В Туле загорелась поликлиника
Поликлиника загорелась на площади порядка 900 квадратных метров в Туле, проводится эвакуация людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:18:00+03:00
2025-01-13T17:07:00+03:00
происшествия
тула
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993500589_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_076ceb317b4e175c24fdebcc305abd43.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Поликлиника загорелась на площади порядка 900 квадратных метров в Туле, проводится эвакуация людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит горение на третьем этаже здания... поликлиники. Предварительно, возгорание началось в бытовом помещении", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара составляет 900 квадратных метров. Проводится эвакуация посетителей и персонала."Раненые в поликлинике не находились", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250112/bolnitsa-1993333897.html
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа МЧС на месте пожара в тульском госпитале
Кадры РИА Новости с места пожара в Туле, где горит госпиталь. Из-под кровли вырываются языки пламени, движение у здания перекрыто. Власти региона сообщили, что погибших и пострадавших нет, эвакуированы несколько десятков человек.
2025-01-13T15:18
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993500589_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9ab9c44db0875978e6fffbe5cae1d4be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тула
Происшествия, Тула
В Туле загорелась поликлиника

В Туле загорелась поликлиника на площади 900 квадратов

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Поликлиника загорелась на площади порядка 900 квадратных метров в Туле, проводится эвакуация людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Происходит горение на третьем этаже здания... поликлиники. Предварительно, возгорание началось в бытовом помещении", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь пожара составляет 900 квадратных метров. Проводится эвакуация посетителей и персонала.
"Раненые в поликлинике не находились", - отметил собеседник агентства.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Пациент устроил пожар в больнице в Москве
12 января, 12:24
 
ПроисшествияТула
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала