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В МЧС назвали причину пожара в промзоне в Челябинске - РИА Новости, 13.01.2025
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13:58 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/pozhar-1993468642.html
В МЧС назвали причину пожара в промзоне в Челябинске
В МЧС назвали причину пожара в промзоне в Челябинске - РИА Новости, 13.01.2025
В МЧС назвали причину пожара в промзоне в Челябинске
Предварительной причиной пожара в производственном помещении по изготовлению лакокрасочных смесей в Челябинске стало короткое замыкание электропроводки, сообщил РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:58:00+03:00
2025-01-13T13:58:00+03:00
происшествия
челябинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв – РИА Новости. Предварительной причиной пожара в производственном помещении по изготовлению лакокрасочных смесей в Челябинске стало короткое замыкание электропроводки, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. Как сообщал пресс-центр, возгорание в производственном помещении по изготовлению лакокрасочных смесей в Челябинске произошло на площади 300 квадратных метров, самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 50 человек. Позже ГУМЧС сообщило о ликвидации открытого горения. "Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Челябинске. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.
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происшествия, челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС назвали причину пожара в промзоне в Челябинске

МЧС назвало короткое замыкание электропроводки причиной пожара в Челябинске

© Фото : МЧС РоссииПожар в промзоне в Челябинске
Пожар в промзоне в Челябинске - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : МЧС России
Пожар в промзоне в Челябинске
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв – РИА Новости. Предварительной причиной пожара в производственном помещении по изготовлению лакокрасочных смесей в Челябинске стало короткое замыкание электропроводки, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Как сообщал пресс-центр, возгорание в производственном помещении по изготовлению лакокрасочных смесей в Челябинске произошло на площади 300 квадратных метров, самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 50 человек. Позже ГУМЧС сообщило о ликвидации открытого горения.
"Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Челябинске. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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ПроисшествияЧелябинскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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