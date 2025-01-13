https://ria.ru/20250113/pozhar-1993468642.html
В МЧС назвали причину пожара в промзоне в Челябинске
В МЧС назвали причину пожара в промзоне в Челябинске - РИА Новости, 13.01.2025
В МЧС назвали причину пожара в промзоне в Челябинске
Предварительной причиной пожара в производственном помещении по изготовлению лакокрасочных смесей в Челябинске стало короткое замыкание электропроводки, сообщил РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:58:00+03:00
2025-01-13T13:58:00+03:00
2025-01-13T13:58:00+03:00
происшествия
челябинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993429313_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_50c257a664e66272c31cc6c858d40578.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв – РИА Новости. Предварительной причиной пожара в производственном помещении по изготовлению лакокрасочных смесей в Челябинске стало короткое замыкание электропроводки, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. Как сообщал пресс-центр, возгорание в производственном помещении по изготовлению лакокрасочных смесей в Челябинске произошло на площади 300 квадратных метров, самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 50 человек. Позже ГУМЧС сообщило о ликвидации открытого горения. "Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Челябинске. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html
челябинск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993429313_196:0:1280:813_1920x0_80_0_0_de90f3dfa8dc601899f3f10cc339493d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС назвали причину пожара в промзоне в Челябинске
МЧС назвало короткое замыкание электропроводки причиной пожара в Челябинске