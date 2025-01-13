https://ria.ru/20250113/pozhar-1993468642.html

В МЧС назвали причину пожара в промзоне в Челябинске

В МЧС назвали причину пожара в промзоне в Челябинске - РИА Новости, 13.01.2025

В МЧС назвали причину пожара в промзоне в Челябинске

Предварительной причиной пожара в производственном помещении по изготовлению лакокрасочных смесей в Челябинске стало короткое замыкание электропроводки, сообщил РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T13:58:00+03:00

2025-01-13T13:58:00+03:00

2025-01-13T13:58:00+03:00

происшествия

челябинск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв – РИА Новости. Предварительной причиной пожара в производственном помещении по изготовлению лакокрасочных смесей в Челябинске стало короткое замыкание электропроводки, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. Как сообщал пресс-центр, возгорание в производственном помещении по изготовлению лакокрасочных смесей в Челябинске произошло на площади 300 квадратных метров, самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 50 человек. Позже ГУМЧС сообщило о ликвидации открытого горения. "Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Челябинске. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)