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В Челябинске загорелось производственное помещение - РИА Новости, 13.01.2025
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08:37 13.01.2025
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В Челябинске загорелось производственное помещение
В Челябинске загорелось производственное помещение - РИА Новости, 13.01.2025
В Челябинске загорелось производственное помещение
Производственное помещение по изготовлению лакокрасочных смесей горит на площади 200 квадратных метров в Челябинске в понедельник, эвакуировались 50 человек,... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T08:37:00+03:00
2025-01-13T08:37:00+03:00
происшествия
челябинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв – РИА Новости. Производственное помещение по изготовлению лакокрасочных смесей горит на площади 200 квадратных метров в Челябинске в понедельник, эвакуировались 50 человек, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. "Выезд подразделений на здание производственного помещения. По прибытии установлено, что в помещении по изготовлению лакокрасочных смесей происходит горение на площади 200 квадратных метров, существует угроза распространения. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 50 человек", - говорится в сообщении. Дополнительная информация уточняется, уточнили в пресс-центре.
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челябинск
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происшествия, челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Челябинске загорелось производственное помещение

В Челябинске загорелось производственное помещение на площади 200 квадратов

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв – РИА Новости. Производственное помещение по изготовлению лакокрасочных смесей горит на площади 200 квадратных метров в Челябинске в понедельник, эвакуировались 50 человек, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"Выезд подразделений на здание производственного помещения. По прибытии установлено, что в помещении по изготовлению лакокрасочных смесей происходит горение на площади 200 квадратных метров, существует угроза распространения. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 50 человек", - говорится в сообщении.
Дополнительная информация уточняется, уточнили в пресс-центре.
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ПроисшествияЧелябинскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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