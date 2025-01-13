https://ria.ru/20250113/pozhar-1993413498.html
В Челябинске загорелось производственное помещение
В Челябинске загорелось производственное помещение - РИА Новости, 13.01.2025
В Челябинске загорелось производственное помещение
Производственное помещение по изготовлению лакокрасочных смесей горит на площади 200 квадратных метров в Челябинске в понедельник, эвакуировались 50 человек,... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T08:37:00+03:00
2025-01-13T08:37:00+03:00
2025-01-13T08:37:00+03:00
происшествия
челябинск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв – РИА Новости. Производственное помещение по изготовлению лакокрасочных смесей горит на площади 200 квадратных метров в Челябинске в понедельник, эвакуировались 50 человек, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. "Выезд подразделений на здание производственного помещения. По прибытии установлено, что в помещении по изготовлению лакокрасочных смесей происходит горение на площади 200 квадратных метров, существует угроза распространения. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 50 человек", - говорится в сообщении. Дополнительная информация уточняется, уточнили в пресс-центре.
https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Челябинске загорелось производственное помещение
В Челябинске загорелось производственное помещение на площади 200 квадратов