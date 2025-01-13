https://ria.ru/20250113/pozhar-1993413498.html

В Челябинске загорелось производственное помещение

В Челябинске загорелось производственное помещение - РИА Новости, 13.01.2025

В Челябинске загорелось производственное помещение

Производственное помещение по изготовлению лакокрасочных смесей горит на площади 200 квадратных метров в Челябинске в понедельник, эвакуировались 50 человек,... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T08:37:00+03:00

2025-01-13T08:37:00+03:00

2025-01-13T08:37:00+03:00

происшествия

челябинск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв – РИА Новости. Производственное помещение по изготовлению лакокрасочных смесей горит на площади 200 квадратных метров в Челябинске в понедельник, эвакуировались 50 человек, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. "Выезд подразделений на здание производственного помещения. По прибытии установлено, что в помещении по изготовлению лакокрасочных смесей происходит горение на площади 200 квадратных метров, существует угроза распространения. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 50 человек", - говорится в сообщении. Дополнительная информация уточняется, уточнили в пресс-центре.

https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html

челябинск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)