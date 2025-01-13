https://ria.ru/20250113/potok-1993487973.html

Сийярто осудил атаку ВСУ на инфраструктуру "Турецкого потока" в России

Сийярто осудил атаку ВСУ на инфраструктуру "Турецкого потока" в России - РИА Новости, 13.01.2025

Сийярто осудил атаку ВСУ на инфраструктуру "Турецкого потока" в России

Атака ВСУ на компрессорную станцию трубопровода "Турецкий поток" в Краснодарском крае должна рассматриваться как нападение на суверенитет стран — получателей... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T15:55:00+03:00

2025-01-13T15:55:00+03:00

2025-01-13T17:18:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 13 янв — РИА Новости. Атака ВСУ на компрессорную станцию трубопровода "Турецкий поток" в Краснодарском крае должна рассматриваться как нападение на суверенитет стран — получателей газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook*."Безопасность энергоснабжения — это вопрос суверенитета, поэтому каждая акция, угрожающая безопасности нашего энергоснабжения, должна считаться нападением на суверенитет", — написал он.По словам политика, газоснабжение Венгрии и Центральной Европы невозможно без "Турецкого потока", который надежно работает в течение многих лет, а поставщики и страны-транзитеры соблюдают контрактные обязательства."Ожидаем, что безопасность и функциональность этого маршрута поставок будет обеспечиваться всеми", — добавил Сийярто.Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что киевский режим 11 января попытался атаковать с помощью девяти дронов КС "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку". Цель — остановить поставки голубого топлива в европейские страны.Отмечается, что все БПЛА удалось сбить, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. При этом никто не пострадал.Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование. Сейчас КС качает газ в штатном режиме, резюмировали в министерстве.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250113/stantsiya-1993463813.html

https://ria.ru/20250113/ek-1993475814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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