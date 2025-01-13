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Сийярто осудил атаку ВСУ на инфраструктуру "Турецкого потока" в России - РИА Новости, 13.01.2025
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15:55 13.01.2025 (обновлено: 17:18 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/potok-1993487973.html
Сийярто осудил атаку ВСУ на инфраструктуру "Турецкого потока" в России
Сийярто осудил атаку ВСУ на инфраструктуру "Турецкого потока" в России - РИА Новости, 13.01.2025
Сийярто осудил атаку ВСУ на инфраструктуру "Турецкого потока" в России
Атака ВСУ на компрессорную станцию трубопровода "Турецкий поток" в Краснодарском крае должна рассматриваться как нападение на суверенитет стран — получателей... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:55:00+03:00
2025-01-13T17:18:00+03:00
в мире
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БУДАПЕШТ, 13 янв — РИА Новости. Атака ВСУ на компрессорную станцию трубопровода "Турецкий поток" в Краснодарском крае должна рассматриваться как нападение на суверенитет стран — получателей газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook*."Безопасность энергоснабжения — это вопрос суверенитета, поэтому каждая акция, угрожающая безопасности нашего энергоснабжения, должна считаться нападением на суверенитет", — написал он.По словам политика, газоснабжение Венгрии и Центральной Европы невозможно без "Турецкого потока", который надежно работает в течение многих лет, а поставщики и страны-транзитеры соблюдают контрактные обязательства."Ожидаем, что безопасность и функциональность этого маршрута поставок будет обеспечиваться всеми", — добавил Сийярто.Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что киевский режим 11 января попытался атаковать с помощью девяти дронов КС "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку". Цель — остановить поставки голубого топлива в европейские страны.Отмечается, что все БПЛА удалось сбить, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. При этом никто не пострадал.Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование. Сейчас КС качает газ в штатном режиме, резюмировали в министерстве.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250113/stantsiya-1993463813.html
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в мире, киев, турецкий поток, венгрия, украина, россия, петер сийярто, анапа, вооруженные силы украины, газпром, краснодарский край
В мире, Киев, Турецкий поток, Венгрия, Украина, Россия, Петер Сийярто, Анапа, Вооруженные силы Украины, Газпром, Краснодарский край
Сийярто осудил атаку ВСУ на инфраструктуру "Турецкого потока" в России

Сийярто осудил атаку ВСУ на компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов по обеспечению поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов по обеспечению поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов по обеспечению поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 13 янв — РИА Новости. Атака ВСУ на компрессорную станцию трубопровода "Турецкий поток" в Краснодарском крае должна рассматриваться как нападение на суверенитет стран — получателей газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook*.
"Безопасность энергоснабжения — это вопрос суверенитета, поэтому каждая акция, угрожающая безопасности нашего энергоснабжения, должна считаться нападением на суверенитет", — написал он.
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По словам политика, газоснабжение Венгрии и Центральной Европы невозможно без "Турецкого потока", который надежно работает в течение многих лет, а поставщики и страны-транзитеры соблюдают контрактные обязательства.

"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда "кубов" ежегодно. Газопровод запустили в эксплуатацию в январе 2020 года. После диверсии на "Северных потоках" он остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского топлива на европейский рынок.

"Ожидаем, что безопасность и функциональность этого маршрута поставок будет обеспечиваться всеми", — добавил Сийярто.
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Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что киевский режим 11 января попытался атаковать с помощью девяти дронов КС "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку". Цель — остановить поставки голубого топлива в европейские страны.
Отмечается, что все БПЛА удалось сбить, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. При этом никто не пострадал.
Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование. Сейчас КС качает газ в штатном режиме, резюмировали в министерстве.
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В миреКиевТурецкий потокВенгрияУкраинаРоссияПетер СийяртоАнапаВооруженные силы УкраиныГазпромКраснодарский край
 
 
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