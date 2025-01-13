https://ria.ru/20250113/potok-1993398503.html
В Британии выступили с неожиданным требованием по "Северным потокам"
В Британии выступили с неожиданным требованием по "Северным потокам" - РИА Новости, 13.01.2025
В Британии выступили с неожиданным требованием по "Северным потокам"
Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в социальной сети X призвал повторно запустить уцелевшую ветку газопровода "Северный поток — 2" и вновь покупать РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T02:01:00+03:00
2025-01-13T02:01:00+03:00
2025-01-13T02:01:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в социальной сети X призвал повторно запустить уцелевшую ветку газопровода "Северный поток — 2" и вновь покупать российский газ."Один из четырех трубопроводов "Северного потока" не поврежден, и его можно очень быстро запустить заново. Давайте вновь покупать хороший <...> газ у наших друзей из России", — написал он.Взрывы на двух экспортных трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва не раз запрашивала данные по ЧП, но ни разу их не получила.Президент России Владимир Путин отмечал, что повторный запуск уцелевшей ветки "Северного потока — 2" возможен за неделю при готовности немецкой стороны. Тем не менее Берлин не проявляет интереса к возобновлению энергетического партнерства, добавил российский лидер.
https://ria.ru/20250111/germaniya-1993290212.html
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в мире, россия, великобритания, германия, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Великобритания, Германия, Северный поток, Северный поток — 2
В Британии выступили с неожиданным требованием по "Северным потокам"
Британский политик Кертен призвал снова запустить "Северный поток — 2"