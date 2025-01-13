Маску предложили купить замок в Польше
Мэр Глогувека Буяк предложил Маску купить замок на юго-западе Польши
© AP Photo / Benjamin FanjoyИлон Маск
© AP Photo / Benjamin Fanjoy
Илон Маск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 янв – РИА Новости. Американскому предпринимателю Илону Маску предлагается купить замок на юго-западе Польши, заявил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) мэр города Глогувек в Опольском воеводстве республики Петр Буяк.
"В СМИ появилась информация о том, что Илон Маск ищет замок в Европе, который стал бы центром координации его динамично развивающихся компаний в Старом Свете. Хотя пока он сосредоточен на Италии, сегодня мы решили смело предложить ему гораздо лучшее место - Глогувек. Письма уже отправлены. Всегда стоит попробовать", - написал мэр.
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Градоначальник решил предложить Маску приобрести замок, построенный династией Пястов. В своем письме Маску он цитирует фрагмент описания Глогувека и окрестностей местным писателем Рафалом Урбаном, который назвал эту местность "Северной Италией". Он хвалит местные лавандовые поля, прекрасные замки и "отголоски итальянского барокко в сакральных зданиях".
Буяк утверждает, что Глогувек и его замок имеют выгодное расположение для потенциального инвестора из-за их непосредственной близости к аэропортам в Катовице и Вроцлаве. Кроме того, в радиусе 400 километров от города находятся шесть европейских столиц. Город является единственным владельцем замка эпохи Возрождения, что может облегчить сделку.
Замок в Глогувеке был построен династией Опольских Пястов в XIII веке. В 1532–1561 годах имение перешло во владение семьи Цейдлиц, а с 1561 года оно стало собственностью семьи Опперсдорф. При них он был преобразован в резиденцию в стиле Ренессанс.
В 1945 году последний из Опперсдорфов покинул замок. После Второй мировой войны в замке размещались молодежное общежитие, региональный музей, художественная галерея и культурный центр. В настоящее время объект снова принадлежит муниципалитету.
На данный момент нет информации о том, получил ли Маск письмо и какова была его реакция.
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