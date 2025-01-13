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На Украине открыли огонь при задержании уклонистов на границе с Венгрией - РИА Новости, 13.01.2025
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19:43 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/pogranichniki-1993536617.html
На Украине открыли огонь при задержании уклонистов на границе с Венгрией
На Украине открыли огонь при задержании уклонистов на границе с Венгрией - РИА Новости, 13.01.2025
На Украине открыли огонь при задержании уклонистов на границе с Венгрией
Украинские пограничники вынуждены были открыть предупредительный огонь, чтобы задержать восьмерых мужчин, которые собирались незаконно пересечь... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T19:43:00+03:00
2025-01-13T19:43:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинские пограничники вынуждены были открыть предупредительный огонь, чтобы задержать восьмерых мужчин, которые собирались незаконно пересечь украинско-венгерскую границу, сообщили в понедельник в западном региональном управлении госпогранслужбы Украины. &quot;Восьмерых мужчин, которые пытались вне пунктов пропуска пересечь границу с Венгрией, задержали сегодня утром... Неизвестных лиц, которые двигались в сторону госрубежа наряд заметил с помощью средств дистанционного наблюдения. Нарушители попытались скрыться. Чтобы их остановить пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном на странице западного регионального управления госпогранслужбы в соцсети Facebook*.По информации ведомства, все задержанные – жители Закарпатья, один из которых несовершеннолетний. Глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявлял, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину. В стране с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
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в мире, украина, венгрия, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Владимир Зеленский
На Украине открыли огонь при задержании уклонистов на границе с Венгрией

Украинские пограничники открыли огонь, чтобы задержать восьмерых уклонистов

© Sputnik | Перейти в медиабанкУкраинские пограничники
Украинские пограничники - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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Украинские пограничники. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинские пограничники вынуждены были открыть предупредительный огонь, чтобы задержать восьмерых мужчин, которые собирались незаконно пересечь украинско-венгерскую границу, сообщили в понедельник в западном региональном управлении госпогранслужбы Украины.
«

"Восьмерых мужчин, которые пытались вне пунктов пропуска пересечь границу с Венгрией, задержали сегодня утром... Неизвестных лиц, которые двигались в сторону госрубежа наряд заметил с помощью средств дистанционного наблюдения. Нарушители попытались скрыться. Чтобы их остановить пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице западного регионального управления госпогранслужбы в соцсети Facebook*.

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По информации ведомства, все задержанные – жители Закарпатья, один из которых несовершеннолетний.
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