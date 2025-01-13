https://ria.ru/20250113/pogranichniki-1993536617.html

На Украине открыли огонь при задержании уклонистов на границе с Венгрией

На Украине открыли огонь при задержании уклонистов на границе с Венгрией - РИА Новости, 13.01.2025

На Украине открыли огонь при задержании уклонистов на границе с Венгрией

Украинские пограничники вынуждены были открыть предупредительный огонь, чтобы задержать восьмерых мужчин, которые собирались незаконно пересечь... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T19:43:00+03:00

2025-01-13T19:43:00+03:00

2025-01-13T19:43:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинские пограничники вынуждены были открыть предупредительный огонь, чтобы задержать восьмерых мужчин, которые собирались незаконно пересечь украинско-венгерскую границу, сообщили в понедельник в западном региональном управлении госпогранслужбы Украины. "Восьмерых мужчин, которые пытались вне пунктов пропуска пересечь границу с Венгрией, задержали сегодня утром... Неизвестных лиц, которые двигались в сторону госрубежа наряд заметил с помощью средств дистанционного наблюдения. Нарушители попытались скрыться. Чтобы их остановить пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице западного регионального управления госпогранслужбы в соцсети Facebook*.По информации ведомства, все задержанные – жители Закарпатья, один из которых несовершеннолетний. Глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявлял, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину. В стране с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20250110/ukraina-1993067525.html

https://ria.ru/20241228/mobilizatsiya-1991859341.html

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